Санкции не пугают: Чехия наращивает импорт российского газа

Поставки российского "голубого топлива" могли увеличиться из-за некоторых предприятий, которые запасались газом в резервуарах в Украине на зиму, а теперь поставляют этот ресурс в Чехию.

В Чехию продолжает поступать российский газ, его объем постепенно увеличивается, хотя еще в 2023 году страна резко сократила потребление "голубого топлива" из РФ. В январе 2024-го, как сообщает издание Novinky.cz, импорт российского газа составил около 62% от общего объема.

Как сказано в публикации, Чехия наращивала поставки с ноября, а уже в декабре импорт российского газа в Чехию возобновился через станцию Ланжхот из Словакии. Это единственный пограничный пункт, по российский газ может поступать в Чехию.

Как отмечается в публикации, увеличения поставок может быть связано с тем, что некоторые предприятия запасали газ в резервуарах в Украине на зиму, а теперь импортируют его в Чехию. По словам экономиста UniCredit Bank Иржи Пур невозможно, чтобы статистика была искажена транзитом или перепродажей российского газа в другие страны.

"Потому что подавляющее большинство импортируемого газа попадает в Чехию: общий отток газа из Чехии за границу составил лишь 9,8% от общего притока в ноябре, 4,8% в декабре и 5,5% в декабре", — объяснил он.

Отметим, что с 2022 года, когда Европейский Союз ЕС начал ограничивать импорт российского газа в рамках санкции из-за вторжения ВС РФ в Украину, российский газ в Чехию практически не поступал. На смену ему пришел норвежский газ и сжиженный природный газ (СПГ) с терминалов в Нидерландах и Бельгии.

Российский газ в ЕС

После полномасштабного вторжения в Украину поставки российского "голубого топлива" в Европу существенно снизились. Как сообщала осенью 2023 года газета The Guardian, ЕС планирует полностью отказаться от энергоресурсов из РФ.

Отмечается, что еще в 2021 году уровень импорта с РФ составлял 155 миллиардов, но уже в 2023 году показатели сократились до 40-45 миллиардов кубометров.

Напомним, в 2024 году истекает срок соглашения, согласно которому газ поставляется в Европу через территорию Украины. Украинское правительство не собирается продлевать соглашение. Также Фокус рассказывал, что в Украине по итогам 2023 года было добыто более 1 миллиарда кубометров газа.