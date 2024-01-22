Справились с подножкой Кремля: как Европа выжила без газа из РФ и что будет дальше

Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году, а уже в начале 2024-го рухнули еще на 12%.

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В Европе, несмотря на почти полную российскую газовую блокаду, цены на газ почти вдвое ниже, чем в аномально теплом январе 2023-го. В Москве уже второй год подряд не оправдались планы заморозить страны ЕС благодаря рекордным запасам газа и возобновляемым источникам энергии. Об этом 21 января написало агентство Bloomberg.

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Так, несмотря на обострение палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года и вызванные им проблемы с международными поставками через Красное море, цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе продолжают падать. Отмечается, что цены на газ в Европе снизились почти на 60% в 2023 году, а в 2024-ом рухнули еще на 12%.

Журналисты считают, что эта тенденция связана с рекордными запасами газа, широкими инвестициями в развитие возобновляемых источников энергии, а также небольшим экономическим ростом, из-за которого крупные промышленные государства

После энергетического кризиса сравнительные европейские цены теперь торгуются ниже 30 евро за мегаватт-час. Это примерно десятая часть от пиковых уровней, которые фиксировались еще в 2022 году.

"Это вторая зима, которую Европа переживает без российского газа. Тот факт, что сейчас есть прецедент — зима 2022-2023 годов, которая прошла без проблем, помогает трейдерам успокоить нервы", — рассказал руководитель европейского отдела исследований нефти и газа Ким Фустье.

Впрочем, как отмечается в публикации, страны Европы, справившись с кризисом, оказались в совершенно новой реальности, у которой есть свои проблемы. Теперь ЕС больше полагается на возобновляемые источники энергии, и блоку придется справляться с прерывистостью производства электроэнергии.

На фоне отказа от российского газа из-за вторжения Москвы в Украину, Евросоюзу пришлось искать другие источники, чтобы удовлетворить потребности потребителей в топливе. То есть теперь начнется борьба за долю иностранных поставок сжиженного природного газа с другими частями мира.

"Сейчас мы полагаемся на глобальные факторы, которые могут быстро меняться. Однако цены могут снова вырасти, даже в этот отопительный сезон, если произойдет внезапное прекращение поставок или продолжительный период холодов", — объяснил руководитель отдела торговли газом MET International в Швейцарии Балинт Конц.

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К слову, в Украине по итогам 2023 года было добыто более 1 миллиарда кубометров газа. Добиться такого результата, как отметили в "Нафтогазе", помогли новые скважины, которых всего было открыто 86.

Также Фокус рассказывал, сколько сейчас газа сосредоточено в подземных хранилищах Украины и хватит ли этих объемов до конца отопительного сезона.