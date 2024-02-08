Льготы на оплату коммуналки: каким должен быть размер дохода семьи в 2024 году

Как отметили в Пенсионном фонде, в Украине с января 2024 года изменился показатель социальной льготы.

Некоторые украинцы могут пользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Тем временем в Пенсионном фонде объяснили, какие нормативы для предоставления льгот будут действовать в 2024 году.

Права на льготы в 2024 году: как изменились нормативы в 2024 году

Для предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг учитывается среднемесячный совокупный доход семьи. По правилам, доход в расчете на одного человека за предыдущие полгода не может быть выше дохода, который позволяет семье пользоваться налоговой социальной льготой.

Отмечается, что с января 2024 года показатель социальной льготы претерпел изменения. Теперь он составляет 4,24 тысячи гривен.

Размер налоговой льготы рассчитывают так: месячный прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года умножают на 1,4 и округляют до 10 гривен.

Кто из украинцев может оформить льготы

Льготу на оплату услуг ЖКХ, на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме, с учетом среднемесячного дохода предоставляют в размере 100%, 50% и 25% скидки.

Пользоваться такими льготами могут:

украинцы с особыми заслугами перед Родиной и члены семьи;

работники сферы культуры и пенсионеры-педагоги из сельской местности;

многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи;

жена/супруг умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

семьи с детьми с инвалидностью;

участники войны;

дети войны.

Как оформить льготу на оплату услуг ЖКХ: алгоритм

Льготы оформляются на сайте Пенсионного фонда. Для этого нужно:

подготовить сканкопии всех документов (выписку из акта МСЭК о группе инвалидности, заключение врачебно-консультативной комиссии соответствующего образца и так далее.).

открыть портал Пенсионного фонда и авторизоваться с помощью электронной цифровой подписи.

на панели слева выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и согласиться на получение информации дистанционно.

выбрать раздел для подачи заявления. Если данные о льготнике уже есть есть в Реестре, то нужно выбрать пункт "Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа" (перейти к пункту №7), если нет — то выбрать пункт "Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы" (пункт № 5).

в пункте для внесения данных о заявителе на льготу ("Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы"), заполнить соответствующие пункты анкеты — ФИО, дату рождения, идентификационный код;.

загрузить скан-копии соответствующих документов, согласиться на обработку персональных данных и сформировать заявление.

выбрать пункт "Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа" и заполнить заявление о предоставлении льготы. При этом указываются паспортные данные, основания для оформления льготы, адрес и др.

сообщить детали относительно получения услуг ЖКХ, информацию о доходах и расходах, о жителях домохозяйства.

проверить данные и сформировать заявление.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили, чем субсидия отличается от льготы. Дело в том, что жилищная субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг — это два разных вида выплат.