Грант для создания собственного бизнеса, развития перерабатывающего предприятия, или на реализацию стартапа в ІТ можно получить, если подать заявку по одной из правительственных программ. Фокус исследовал, какие заслуживают внимания.

В Украине работают правительственные программы по предоставлению грантов для открытия бизнеса, развития предпринимательства и обучения. Грантовые проекты направлены на активизацию предпринимательской деятельности и стимулирование создания рабочих мест. В статье "Украинцам предлагают миллионы. Как и сколько можно получить по грантовой программе" Фокус рассказывает о самых интересных грантах для украинцев, в частности, в рамках проекта правительства "єРоботаʼ.

Данный государственный проект содержит 6 грантовых программ, в частности, украинцы смогут получить:

микрогранты для создания собственного бизнеса; гранты для развития перерабатывающего предприятия; государственное финансирование закладки сада; средства для развития тепличного хозяйства; грант на реализацию стартапа, в частности в сфере ІТ; средства на обучение ІТ-специальностям.

Получить гранты могут как начинающие предприниматели, так и люди, уже имеющие опыт в бизнесе. Подача заявки на грант осуществляется через портал "Дія".

По словам эксперта по фандрейзингу и грантрайтингу, консультанта в области соцпроектов и технологий Марьяны Кобели-Звир, сейчас для получения грантов в Украине — наиболее благоприятное время, ведь поступают большие средства от доноров, особое внимание обращают на перерабатывающую и аграрную отрасли.

"После того, как Евросоюз предоставил Украине пакет помощи в размере 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на ближайшие четыре года, открывается 8 млрд евро дополнительного de-risking для всех международных организаций для реализации проектов в Украине", — добавляет заместитель министра экономики Владимир Кузьо.

Правительство предоставляет грантовые программы для создания собственного бизнеса Фото: pexels.com

Правительственные грантовые программы для среднего и малого бизнеса

Грант для ІТ-стартапов — экспериментальный проект, предусматривающий организацию и проведение на конкурсной основе отбора стартапов на ранних этапах для получения финансовой поддержки, определение и принятие решения о победителях указанного отбора и предоставления им финансовой поддержки, а также осуществление контроля за использованием средств финансовой поддержки.

Программа реализуется Минэкономики совместно с Фондом развития инноваций, который оказывает финансовую поддержку стартапам в форме грантов и с Фондом инвестиций, который оказывает финансовую поддержку стартапам в форме конвертируемого займа.

Получить грант в пределах 750 тыс — 1,5 млн грн может стартап — резидент "Дія Сити" и/или предприятие в понимании положения Фонда инноваций. Принятие заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется на постоянной основе 1 июля 2024 года.

В Украине можно получить грант на реализацию стартапа в сфере ІТ Фото: Getty Images

"Новый уровень" — программа для перерабатывающих предприятий в рамках государственного проекта "єРобота" предприниматели могут получить до 8 млн грн на развитие бизнеса. При этом обязательным условием предоставления средств является создание получателем гранта новых рабочих мест (до 25-ти).

Такой грант предоставляется украинцам, которые хотят получить средства для начала или развития перерабатывающего бизнеса. С 5 февраля 2024 года можно подавать заявки на первую в этом году волну. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун. Подача заявки предпринимателями осуществляется через портал "Дія".

Микрогрант "Собственное дело" — это от 50 до 250 тыс грн. на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Пошаговую видеоинструкцию по подаче заявки предоставляет Государственный центр занятости.

В рамках "Собственного дела" для ветеранов можно получить до 1 млн грн при условии создания одного, двух и четырех рабочих мест соответственно.

При получении гранта от 500 тыс грн. до 1 млн грн. ветеран должен быть зарегистрирован, как ФЛП, не менее 3 лет.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом

Микрогрант на развитие теплиц в размере от 5 млн до 7 млн грн на строительство комплекса или оборудования предоставляется предпринимателю на условиях финансирования: 70% на 30% для первой тысячи участников, для последующих — 50% на 50%. Предприниматель должен оплатить половину полученного гранта в виде налогов в течение трех лет.

Микрогрант на развитие садоводства приобщает к участию в конкурсе предпринимателей, которые имеют собственную землю или землю в пользовании минимум на 25 лет. Бюджет — от 150 тыс до 400 тысяч грн на 1 га садов. Государство финансирует 70% от стоимости проекта.

Напомним, помощь от государства на получение высшего образования могут получить абитуриенты уже с сентября 2024 года. Об этом сообщал Фокус со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого.