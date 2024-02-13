Санкции в деле: РФ заблокировали часть флота для перевозки нефти, — Bloomberg

Беспомощность Кремля разрешить ситуацию спровоцировала резкий рост стоимости фрахта, в то время как российская нефть начала дешеветь.

Россия лишилась возможности использовать большую часть своего танкерного флота для перевозок нефти. Причина: доставка "черного золота" срывается из-за санкций со стороны США. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации сказано, что более жесткие меры западных регуляторов могут начинать оказывать ощутимое влияние на Москву. Так, по данным агентства, под санкциями находятся 50 танкеров, на которых ранее Москва перевозила свою нефть. Но с осени 2023 года, когда санкционное давление усилилось, 21 танкер простаивает, и только на 18 плавсредств загружали нефтью.

"Из них девять были шаттлами, а остальные девять собирали грузы в обычном режиме после того, как оказались в санкционном списке. Остается 31 судно, среди которых простаивали и до санкций, а на трех суднах, вероятно, вскоре появится груз. То есть остается всего 21 танкер, на которые не загружали нефтепродукты сразу после того, как появились санкции", — отмечается в статье.

Отмечается также, что эта ситуация спровоцировала резкий рост стоимости фрахта, в то время как российская нефть начала дешеветь.

Цена нефти: что происходит со стоимостью на мировых рынках

По состоянию на 13 февраля, как пишет Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7 долларов — до 82 долларов за баррель. В то же время цена американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,1 доллар до 77 долларов за баррель.

Отмечается, что стоимость нефти остается высокой на фоне конфликт на Ближнем Востоке, где йеменские хуситы атакуют международные суда в Красном море. При этом более стремительный рост цен сдерживает снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

Санкции против РФ — детали

Санкции на российскую нефть были введены в действие еще в декабре 2022 года. Тогда мировые страны, которые поддерживают Украины в войне против РФ постановили, что не будут покупать российскую нефть, и установили верхний предел цены.

А 16 ноября 2023 года стало известно, что США ввели санкции против ряда компаний и нефтяных танкеров за транспортировку российской нефти, проданной по цене, превышающей установленный "потолок" G7.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 танкеров с российской нефтью не могут доставить сырье в Индию из-за санкций. По информации агентства Bloomberg, танкеры либо останавливались, либо разворачивались, либо отключали оборудование, чтобы скрыть от систем цифрового слежения свое местоположение.