Украинцам станет проще переводить деньги из Польши: какую услугу запускает "ПриватБанк"

Если раньше гражданам Украины в Польше нужно было менять злотые на другую валюту и только тогда отправлять их родным, то теперь правила изменились.

Украинцам, которые из Польши часто отправляют финансовую помощь своим родным, теперь не нужно будет обменивать злотые на другую валюту. Так, клиенты государственного "ПриватБанка" смогут отправлять переводы в польских злотых, пользуясь системой PrivatMoney, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Отмечается, "ПриватБанк" начал сотрудничать с европейским финансовым сервис ZEN.com. Поэтому теперь делать переводы в ПриватБанке можно как в гривне на свой счет или на карту, так и в польских злотых, если есть валютный счет.

Как отправить деньги в Украину

Для этого у клиента должен быть активный счет в приложении ZEN.com. Далее нужно:

выбрать валюту перевода PLN;

указать имя и фамилию получателя и номер карты/счета IBAN в гривне или номер счета IBAN в злотых в "ПриватБанке"

убедиться, что в разделе "Тип перевода" указан PrivatMoney.

"ПриватБанк" и поддержка военных

С января 2024 года клиенты банка могут пользоваться услугой "Конверты" и отправлять донаты на нужды украинских военных. Услуга доступна в мобильном приложении "Приват24". Пользователю разрешается открывать не более 15 собственных конвертов. Обслуживание и пополнение конвертов не тарифицируется. С Конверта также нельзя снять деньги наличными.

В финансовом учреждении объяснили, что процесс помощи ВСУ в приложении банка немного отличается от сбора средств в соцсетях, поскольку там люди тратят до пяти секунд на сторонние информационные баннеры. Поэтому "Конверт" следует кратко назвать и добавить тематическое изображение. Лучше использовать такие названия, как "Много дронов" или "Сбор на тысячу дронов".

Ранее мы рассказывали, пользуются ли украинцы онлайн-банкингами, чтобы оплачивать коммунальные услуги и пополнять мобильные счета. Также Фокус писал о новом сервисе, который для украинцев создала Государственная таможенная служба.

Тем временем в Национальном банке собираются ввести ограничения на денежные переводы между физическими лицами. Однако придерживаться новых правил придется не всем гражданам.