Бананы, апельсины, сыр: как взлетит цена продуктов из-за блокады польской границы

На фоне протестов фермеров на польско-украинской границе могут подорожать некоторые продукты. Все потому, что компании ежедневно теряют по миллиону гривен.

Ситуация на границе с Польшей, где фермеры блокируют пограничные пункты пропуска вдоль всей польско-украинской границы, вредит экономике нашей страны. Все потому, что экспортеры не могут вовремя ввозить и вывозить товары. Об этом пишет Фокус в своей новой статье: Польский шантаж. Почему в Польше снова перекрывают границу с Украиной и есть ли быстрое решение.

Какие продукты подорожают в Украине из-за блокады границы

Каждый день задержки фур с товарами дорого обходится украинским компаниям. Так, недавно руководитель Западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации Марьяна Луцишин сообщила, что один день простоя стоит компании около 1 миллион гривен убытков.

В то же время генеральный директор "Metro Украина" Елена Вдовиченко во время конференции Европейской Бизнес Ассоциации "Global Outlook" в Киеве рассказала, что убытки компании на фоне блокады границы постоянно увеличиваются. Чтобы хоть как-то исправить положение дел, компания использует контейнерные перевозки поездами компании "Укрзалізниця".

"Вот они говорят, что все заблокируют с 20 февраля, я посчитала будущие убытки — у нас за месяц из-за этого логистические расходы растут в 2,5 раза, ультрасвежие товары задерживаются, я их списываю, то есть плюс-минус до 50 миллиона гривен в месяц дополнительных расходов, и это только о нашей компании, у нас импортная составляющая это 20-25%, а есть же другие игроки, где весь бизнес из-за этих блокировок страдает", — рассказала Елена Вдовиченко.

Она говорит, что из-за блокады границы со стороны Польши в Украине, вероятно, подорожают продукты, которые наша страна импортирует.

"Цена импорта для конечного потребителя будет расти, то есть, там, где есть импортная составляющая — то, что не выращивается в Украине", — сообщила Елена Вдовиченко.

Что не нравится польским фермерам

Польские фермеры 9 февраля возобновили акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика — Шегини", "Хребенное — Рава-Русская" и "Дорохуск — Ягодин". Протестующие также не позволяли перегружать сельскохозяйственную продукцию с железнодорожного транспорта на автомобильный.

По информации СМИ, Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

При этом польский независимый профсоюз "Солидарность" заявил, что 20 февраля, фермеры полностью заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной. На месте также будут происходить акции протеста.

Напомним, 11 февраля польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу. Замки на фурах были спилены болгарками. Тем временем украинские перевозчики пообещали устроить собственную акцию протеста в ответ на действия со стороны польских фермеров.