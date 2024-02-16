Никаких зарплат в конвертах: как украинский бизнес меняет принцип работы
В Верховной Раде считают, что изменениям поспособствовала разъяснительная работа Государственной налоговой службы с бизнесом.
В 2023 году в Украине начался тренд, в рамках которого происходит отбеливание зарплат. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Примечательно, что бизнес это делает самостоятельно, на опережение тех негативных последствий, которые зарплаты в конвертах тянут. Очень важна и разъяснительная работа Государственной налоговой службы с бизнесом по этому вопросу", – написал он в своем сообщении.
По его информации, в I квартале 2023 года 31,6 тысячи субъектов хозяйствования начислили и уплатили НДФЛ с единым социальным взносом с зарплат меньше, нежели был уровень выплат по регионам.
Однако уже в период с июня по октябрь ситуация резко изменилась. Так, 19,6 тысячи субъектов хозяйствования повысили зарплату, а три тысячи субъектов хозяйствования повысили и достигли уровня средней заработной платы по региону. Благодаря этому украинский бюджет получил почти 2,296 миллиарда гривен НДФЛ.
"При этом тренд на отбеливание зарплат восходящий", — подчеркнул политик.
Как изменились зарплаты украинцев
С началом 2024 года в практически всех крупных городах Украины работодатели начали повышать зарплаты своим сотрудникам. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023 года, зарплаты увеличились у херсонцев — сразу на 1,5 тысячи гривен. Теперь выплаты составляют, в среднем, 22,5 тысячи гривен.
Также в ряде городов увеличение составило около 1 тысяч гривен. Например:
- в Ровно, где предложенная зарплата выросла до 17,3 тысячи гривен;
- в Виннице — 17 тысяч гривен;
- в Луцке — 16,5 тысячи гривен.
Ранее Фокус писал, какие пенсионные выплаты получают в разных регионах Украины. Тем временем в Кабмине прогнозируют, что к 2026 году зарплаты украинцев достигнут отметки в 30 тысяч.