Никаких зарплат в конвертах: как украинский бизнес меняет принцип работы

В Верховной Раде считают, что изменениям поспособствовала разъяснительная работа Государственной налоговой службы с бизнесом.

В 2023 году в Украине начался тренд, в рамках которого происходит отбеливание зарплат. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Примечательно, что бизнес это делает самостоятельно, на опережение тех негативных последствий, которые зарплаты в конвертах тянут. Очень важна и разъяснительная работа Государственной налоговой службы с бизнесом по этому вопросу", – написал он в своем сообщении.

По его информации, в I квартале 2023 года 31,6 тысячи субъектов хозяйствования начислили и уплатили НДФЛ с единым социальным взносом с зарплат меньше, нежели был уровень выплат по регионам.

Однако уже в период с июня по октябрь ситуация резко изменилась. Так, 19,6 тысячи субъектов хозяйствования повысили зарплату, а три тысячи субъектов хозяйствования повысили и достигли уровня средней заработной платы по региону. Благодаря этому украинский бюджет получил почти 2,296 миллиарда гривен НДФЛ.

"При этом тренд на отбеливание зарплат восходящий", — подчеркнул политик.

Как изменились зарплаты украинцев

С началом 2024 года в практически всех крупных городах Украины работодатели начали повышать зарплаты своим сотрудникам. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023 года, зарплаты увеличились у херсонцев — сразу на 1,5 тысячи гривен. Теперь выплаты составляют, в среднем, 22,5 тысячи гривен.

Также в ряде городов увеличение составило около 1 тысяч гривен. Например:

в Ровно, где предложенная зарплата выросла до 17,3 тысячи гривен;

в Виннице — 17 тысяч гривен;

в Луцке — 16,5 тысячи гривен.

Ранее Фокус писал, какие пенсионные выплаты получают в разных регионах Украины. Тем временем в Кабмине прогнозируют, что к 2026 году зарплаты украинцев достигнут отметки в 30 тысяч.