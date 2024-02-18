В Национальном банке Украины говорят, что работают над проектом, который имеет целью ограничить карточные переводы как для бизнеса, так и для физических лиц. В чем заключаются угрозы карточных переводов и каким образом могут ввести ограничения, исследовал Фокус.

Перебрасывать собственные средства с карты на карту может стать не так уж и просто, если в Украине действительно реализуют планы по ограничению карточных переводов между гражданами и для бизнеса. Напомним, об ограничении карточных переводов недавно рассказали в Нацбанке. Сначала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что "регулятор прорабатывает тему ограничений", а позже член Совета Нацбанка Василий Фурман рассказал, что ограничение денежных переводов коснется предпринимателей, которые занимаются незаконным бизнесом и игнорируют оплату налогов. Фокус спросил у банкиров и юристов, каковы сегодня ограничения на карточные переводы граждан и каким образом введение лимитов на переводы может помочь в борьбе с незаконными схемами.

Никаких ограничений, или все решает банк: какие сейчас правила для карточных переводов

Сегодня в Украине нормативных ограничений по переводам с карты на карту украинских банков в национальной валюте между физическими лицами нет. Существует лимит на перевод средств в иностранной валюте за границу, который определен Постановлением НБУ №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения" от 24.02.2022 со всеми изменениями.

"Согласно этому постановлению, ограничение составляет 100 тысяч гривен включительно на календарный месяц со всех счетов физического лица — клиента банка, открытых в иностранной валюте, переводов на счета физических лиц с использованием реквизитов электронных платежных средств плательщика и получателя (р2р-переводов), которого банки должны четко придерживаться. Кроме того, банки также могут самостоятельно устанавливать такие лимиты, учитывая внутренние правила, политику безопасности, во избежание мошеннических действий и тому подобное. Лимиты могут быть как суточными, так и месячными, или на сумму конкретной операции. В большинстве случаев клиент может менять лимиты, обратившись в банк через контакт-центр или в отделение, или самостоятельно в приложениях онлайн-банкинга", — комментирует Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

Сейчас ограничений на переводы нет, но банк самостоятельно имеет право их вводить Фото: pexels.com

Хотя формально нормативные акты и не устанавливают лимитов, однако законодательство предусматривает некоторые возможности для банков ограничить сумму переводов.

"Закон о платежных услугах и законодательство по вопросам финансового мониторинга устанавливает ряд требований по сопровождению таких операций данными о плательщике и получателе, которые значительно усилены для переводов на более 30 тысяч гривен. Кроме того, не следует забывать о финансовом мониторинге — банки в рамках риск-ориентированного подхода и согласно внутренних процедур осуществляют анализ финансовых операций клиентов. Поводом для усиленного / дополнительного анализа могут быть операции, которые имеют признаки подозрительных / нетипичных (в т.ч. признаки дробления)", — пояснила в комментарии Фокусу Иванна Валькова, директор департамента финансового мониторинга и валютного надзора Юнекс Банка.

Банки устанавливают лимит на перевод средств в сумме 400 тысяч гривен в месяц, ведь эта сумма является предельной для проверки происхождения средств и финансового мониторинга

По ее словам, банки на своем уровне в рамках риск-ориентированного подхода устанавливают ограничения на сумму и количество операций по картам клиентов, в частности, большое внимание уделяется Р2Р переводам.

"Лимит обычно устанавливается отдельно для различных временных промежутков — день, неделя, месяц. Наиболее распространенные ограничения, применяемые банками, — 30 тыс. грн. в день и 399 999 грн в месяц. Но могут применяться и меньшие значения", — отметила эксперт.

Поэтому хотя официально определенного лимита на переводы с карты одного гражданина на карту другого нет, банки все равно имеют право такие лимиты устанавливать, ведь это предусмотрено, в частности, законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В НБУ разрабатывают проект ограничений суммы карточных расчетов между физическими лицами

"Учитывая статистику большинства банков и требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов, банки устанавливают лимит на перевод средств в сумме 400 тысяч гривен в месяц, ведь эта сумма является предельной для проверки происхождения средств и финансового мониторинга, в некоторых случаях это касается также и лимита в сумме 30 тыс. гривен, при переводе которых может осуществляться первичный финансовый мониторинг (надлежащая проверка)", — пояснил в комментарии Фокусу Никита Муренко, управляющий партнер Юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Он добавил: переводы с гривневого счета на зарубежный счет запрещены, но есть возможность перевода с валютного счета украинского банка на счет заграницу между физическими лицами, для которых НБУ с момента введения военного положения установил лимит переводов в сумме 100 тысяч гривен в месяц.

Риски карточных переводов: почему в Нацбанке заговорили об ограничениях

О том, что готовятся новые ограничения, сообщил в начале февраля народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. "В ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, которые создают условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе, через терминалы самообслуживания. По результатам проверок были наложены штрафы на сумму около 486,35 млн. гривен, а также отозваны лицензии некоторых банков и аннулированы лицензии некоторых НФУ. Как следствие, имеем сокращение финансовых операций с нарушением требований законодательства Украины, в частности, с использованием "мискодинга", — сообщил Гетманцев. То есть, речь идет о схемах в сфере игорного бизнеса.

Данил Гетманцев считает, что новые ограничения помогут побороть схемы так называемого мискодинга Фото: Фокус

По его словам, для исправления ситуации НБУ предлагает изменения в Закон Украины "О платежных услугах" относительно усиления требований к размеру собственного капитала поставщиков платежных услуг и увеличение размеров штрафов за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, а также установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы трансакций, их количества и тому подобное. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания. То есть, согласно запланированным изменениям, Нацбанк может ввести ограничения на сумму, периодичность карточных переводов, а также на сумму наличного перевода через терминал самообслуживания.

В Украине планируют установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов карт, лимиты на суммы транзакций, их количество

Как пояснил член Совета Нацбанка Василий Фурман, потребность в ограничениях возникла из-за незаконных схем с так называемыми "дроп-картами".

"С помощью дроп-карт реализуются схемы уклонения от уплаты налогов. То есть, один человек передает другому за небольшие деньги карточку, выпущенную на его имя. И этот человек, получив такую карту, пользуется ею, как захочет. При этом настоящий владелец карты даже не знает, какой там оборот денег. Поэтому это противозаконно", — сказал Фурман.

С помощью дроп-карт реализуются схемы уклонения от уплаты налогов

Интересно, что в банках говорят, что последний год не замечают откровенного роста количества операций с высоким риском в сфере переводов с карты на карту.

"Ощутимого увеличения рискованности именно в сегменте переводов с карты на карту нет. Конечно, имеют место периодические всплески рискованных транзакций, связанные с формированием новых "рисковых" схем деятельности соответствующей частью клиентов или обращением в банк новых клиентов данного профиля, однако банк оперативно отслеживает такие тенденции и минимизирует риски использования продуктов банка для сомнительной деятельности", — отметил Дмитрий Лучко, директор департамента карточного бизнеса Кредобанка.

Схемы игорного бизнеса стали одной из причин инициировать появление ограничений на переводы между физическими лицами Фото: pexels.com

Запланированные Нацбанком ограничения могут повлиять на активность тех, кто пользуется схемой дроп-карт, говорят эксперты.

"Если будущие ограничения уменьшат возможности использования каждой конкретной дроп-карты по сумме и периоду осуществления операций, то это конечно же повлияет на саму модель функционирования дроп-карт. Ведь формирование увеличенного портфеля дроп-карт потребует затрат времени и средств, что будет влиять на экономику соответствующих схем уклонения от налогов. Но насколько критическим будет это влияние — будет зависеть от конкретных параметров ограничений, о которых пока говорить рано — должны дождаться принятия соответствующих нормативных актов", — отметил Дмитрий Лучко.

А по мнению Иванны Вальковой, очевидно, что цель проекта инициативы (относительно ограничений карточных переводов) — сделать использование такой схемы дроп-карт нерентабельной или слишком сложной в реализации с точки зрения ресурсов.

"Является ли ограничение сумм лучшим решением для достижения цели — вопрос дискуссионный. Конечно, есть и другие способы его решения, но процедурно они могут быть гораздо сложнее и вызвать еще большее непонимание в обществе", — объясняет эксперт.

Лимиты на карточные переводы могут быть введены уже в течение следующего месяца Фото: pexels.com

Между тем юрист Никита Муренко уверен: установление Национальным Банком Украины лимитов на проведение карточных переводов не сможет полностью преодолеть проблему дроп-карт, ведь ограничений по оформлению количества карт нет, соответственно, карты можно открыть не в одном банке.

"Учитывая этот факт, в случае установления лимитов на переводы, возможно, небольшой процент переводов через дроп-карты уменьшится, однако в противном случае наоборот может увеличиться поток создания новых карт в большом количестве, и таким образом будут компенсироваться лимиты и, соответственно, выводиться средства", — отмечает Муренко.

Новые лимиты для переводов: когда ожидать изменений и какими они могут быть

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что даже при условии введения на период военного положения ограничений на операции с использованием карточных реквизитов, такие нововведения вряд ли затронут массового потребителя банковских услуг.

"Четкие параметры ограничений будет определять НБУ, поэтому пока мы не можем говорить о конкретных суммах или периодах действия этих ограничений. Однако вполне прогнозируемым является возможное введение таких ограничений по сумме и периоду осуществления переводов с карты на карту, которые позволят абсолютному большинству владельцев карт осуществлять переводы, которые удовлетворят необходимые жизненные потребности в течение месяца. В то же время, осуществление не совсем прозрачной предпринимательской деятельности в довольно значительных объемах или проведение откровенно сомнительных операций такие ограничения, конечно же, значительно усложнят", — считает Дмитрий Лучко.

Вполне прогнозируемым является возможное введение ограничений по сумме и периоду осуществления переводов с карты на карту Фото: pexels.com

По мнению Иванны Вальковой, ограничения не затронут массовый сегмент клиентов.

"Это очень чувствительный вопрос, требующий взвешенного подхода и тщательных расчетов. И, учитывая все сказанное по этому поводу, все стороны процесса прекрасно это понимают", — говорит Валькова.

Для подавляющего большинства граждан возможное введение лимитов не станет проблемой, говорят эксперты

Пока конкретные суммы лимитов на наличные переводы через терминалы и на переводы между карточными счетами физических лиц не разглашаются, однако уже сейчас можно теоретизировать, что, вероятно, речь может идти об ограничении на перевод в сумме около 50-150 тыс грн. в месяц. Хотя, конечно, дополнительно еще будут введены ограничения по количеству переводов, но сейчас эксперты не решаются озвучить свои мнения по этому поводу. Сами ограничения могут ввести достаточно оперативно — в течение следующих 1-2 месяцев.

"Что касается возможности лимитировать карточные переводы, то здесь речь идет главным образом о попытке вывести из тени часть карточных платежей по оплате товаров или услуг, которые осуществляются через механизм p2p (напомню, что p2p платежи предусматривают платежи между физлицами, не связанные с коммерческой деятельностью). Главный вопрос здесь — установление адекватного лимита по сумме одного платежа, возможному количеству переводов или же максимальному суммарному объему платежей в месяц. Но, на мой взгляд, о таком лимите стоит "беспокоиться" именно тем, кто, мягко говоря, избегает уплаты налогов, "гоняя" с карты на карту сотни тысяч гривен. Для подавляющего большинства граждан возможное введение лимитов не станет проблемой", — подытожила Анна Довгальская, заместитель председателя правления Глобус Банка.