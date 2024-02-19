Тарифы на газ: что изменится для украинцев с 1 марта

Некоторые поставщики предлагают украинцам покупать голубое топливо почти по 10 гривен за кубометр. Но поскольку почти 98% домовладений пользуются услугами "Нафтогаза"— им придется платить 7,96 грн.

Еще 30 января Денис Шмыгаль, возглавляющий украинское правительство пообещал, что тарифы на все коммунальные услуги не будут меняться до конца отопительного сезона. Тем временем бытовым потребителям озвучили тарифы на газ, которые будут действовать с 1 марта 2024 года. Свои услуги гражданам предлагают, сообщается на сайте "Газ правда".

Тарифы на газ 2024: что будет с ценами в марте

В первый месяц весны украинцы смогут покупать газ по тарифам, который колеблется в пределах от 7,7 до 9,9 гривны за кубометр. Почти 98% домохозяйств платят за кубометр газа 7,96 гривны, поскольку являются клиентами "Нафтогаза". Шесть поставщиков предлагают цену в 8 гривен, а у пятерых тарифы немного выше.

Какими будут тарифы на газ в марте Фото: ГазПравда

То есть, если в квартире или доме проживает семья из трех человек, которые пользуются только газовой плитой для того, чтобы приготовить пищу, то в месяц они израсходуют около 9,9 кубометра "голубого топлива". Дополнительно им нужно будет платить за доставку газа — сумма варьируется в зависимости от региона.

Сколько стоит доставка газа

Рассчитать сумму можно самостоятельно по специальной формуле:

тариф облгаза* (кубические метры за период с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023-го)/12 = ежемесячная плата за доставку топлива.

Формула не меняется уже несколько лет, в отличие от суммы платежа. Она будет другой, поскольку изменились данные газового года. То есть, чтобы рассчитать, сколько нужно заплатить за доставку газа, нужны два показателя:

тариф от облгаза;

потребленные кубы за газовый год.

При этом в регионах тарифы устанавливают облгазы, поэтому окончательная сумма может отличаться. Все зависит:

от региона;

от количества потребителей;

от размера расходов для обеспечения функционирования сети.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине в начале 2024 года был побит десятилетний рекорд по суточной добыче газа. Этого результата удалось достичь после ввода в эксплуатацию рекордного количества новых скважин. Также напомним, что в 2024 году Украина может отказаться от импортного газа и использовать только собственный природный ресурс.