Минфин назвал страны и организации, которые передали Украине наибольшую финансовую помощь (фото)

Расходы на обслуживание кредитных средств, полученных от Евросоюза, возмещаются самим ЕС.

В 2023 году наибольшую финансовую помощь Украине предоставили целый ряд стран, среди которых европейские, США и Япония. Об этом сообщило Министерство финансов Украины на официальном сайте.

Как отмечается в релизе ведомства, Украина получила внешнее финансирование на общую сумму 42,5 миллиарда долларов, при этом крупнейшими донорами стали США, Япония, Норвегия, ЕС и МВФ.

Кроме того, грантовую помощь оказали Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия и Исландия.

Фото: Мінфін

Было также привлечено долгосрочное льготное кредитное финансирование на общую сумму 30,9 миллиарда долларов, в частности от:

ЕС — 19,5 миллиарда долларов;

МВФ — 4,5 миллиарда долларов;

Японии — 3,4 миллиарда долларов;

Канады — 1,8 миллиарда долларов;

Великобритании — 1 миллиард долларов;

Всемирного банка — 660 миллионов долларов;

Испании — 50 миллионов долларов.

О помощи ЕС

Денежные средства от ЕС были привлечены в рамках макрофинансовой помощи. Кредиты в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС имеют 35-летний срок погашения, включая 10-летний льготный период.

А вот расходы на их обслуживание возмещаются ЕС.

Напомним, с конца 2022 года в Украине работает общая банковская сеть — Power Banking, в которую вошли системные банки. Предполагается, что эти финучреждения будут предоставлять клиентам различные услуги, если будут возникать критические ситуации. Также напомним, что НБУ ввел временную возможность безналичного обмена средств клиентов финучреждений в российских или белорусских рублях.