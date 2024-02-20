Сэкономить уже не получится? Украинцам объяснили, как изменятся цены на продукты

В 2024 году, как ожидают в Министерстве экономики, производителям удастся компенсировать убытки и высокие затраты, вызванные войной благодаря росту экспорта.

На стоимость продуктов в Украине влияет полномасштабная война с Россией, однако благодаря замедлению инфляции по итогам 2023 года потребительские цены выросли всего на 5,1%. Что касается 2024 года то, в Министерстве экономики сообщают, что стремительного подорожания быть не должно, если не случится никаких форс-мажоров.

"Полномасштабная война с Россией в"Текущий инфляционный тренд и формирующие его факторы свидетельствуют об отсутствии мощных предпосылок для сокращения предложения или существенного роста спроса, поэтому достигнутый уровень общего ценового равновесия будет сохраняться и в начале 2024 года с учетом сезонных колебаний на продовольственном рынке", — cказано в обзоре.

В ведомстве говорят, что темпы инфляции в Украине снижаются на фоне нескольких факторов. Ключевой из них — адаптация бизнеса к условиям военного времени, благодаря чему предложения товаров агропромышленного комплекса превышает спрос на внутреннем рынке, который и дальше остается ограниченным из-за войны.

Отмечается, что хоть сектор АПК несет масштабные убытки из-за полномасштабного вторжения ВС РФ (по данным Всемирного банка, прямые убытки в сельском хозяйстве составляют 10 миллиардов долларов), производственный потенциал сектора все равно остается на высоком уровне и превышает потребности внутреннего рынка.

По данным Минэкономики, сложности с экспортом товаром морем и санкции, которые против украинской продукции ввели некоторые страны Евросоюза привели к тому, что на внутреннем рынке появляется все больше продукции, а цены на продукты питания во II полугодии снизились на 2,8%.

В то же время ожидается, что рост экспорта в 2024 году приведет к уменьшению давления избытка некоторой продукции на отечественном рынке.

"А дальнейшее увеличение потребления населения позволит производителям частично компенсировать из-за цен убытки и высокие затраты, вызванные войной", — говорится в документе Минагро.

Блокада польской границы: какие продукты подорожают

Украинские компании ежедневно тратят миллионные убытки из-за польских фермеров и перевозчиков, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом Фокус рассказывал в своей статье: Польский шантаж. Почему в Польше снова перекрывают границу с Украиной и есть ли быстрое решение.

Так, гендиректор "Metro Украина" Елена Вдовиченко говорит, что из-за блокады границы со стороны Польши украинцы, вероятно, будут покупать некоторые продукты по завышенным ценам. Предприниматель объяснила, что подорожает продукция, которую наша страна импортирует.

"Цена импорта для конечного потребителя будет расти, то есть, там, где есть импортная составляющая — то, что не выращивается в Украине", — сообщила Елена Вдовиченко.

Напомним, недавно Фокус писал о том, сколько денег на продукты питания тратят украинцы и граждане в разных европейских странах.