Первый месяц 2024 года не принес ожидаемой хотя бы шаткой стабильности — психологические ожидания худшего в обществе усилили тенденции к девальвации на валютном рынке, а также привели к некоторому оттоку средств с банковских счетов граждан. Фокус исследовал, почему украинцы снимали средства и каковы шансы, что депозитные портфели банков снова будут расти.

Новый год — время новых ожиданий, однако после тяжелых военных 2022 и 2023-го оптимизма у украинцев поубавилось, тем более на фоне заявлений аналитиков о продолжении войны и в 2024-м, и в 2025-м году. Согласно различным опросам, с каждым месяцем потребительские настроения украинцев ухудшаются. Например, по данным исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине", в январе 2024 года индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 0,7 пункта до 76,4 п. Индекс текущего положения тоже уменьшился и составляет 52 п., что на 2,8 п. ниже уровня этого показателя в декабре. Поэтому неудивительно, что оперативная статистика НБУ показала уменьшение средств на счетах физических лиц по итогам января. Фокус выяснил, сколько денег украинцы забрали в банках и куда в итоге попали эти средства.

Отток средств со счетов: сколько и почему забрали в банках в январе

По оперативным данным НБУ, в январе 2024 года вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или 51,3 млрд. грн до 1577,1 млрд. грн. Сократились и вклады бизнеса — на 3,5% или 32,5 млрд. грн., и населения — на 2,6% или 18,8 млрд. грн. Население также сократило свои валютные вклады на 2,1%, тогда как бизнес увеличил такие вклады на 3,2%.

Однако такие цифры не имеют ничего катастрофического, говорят эксперты. Как объяснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, с начала войны депозиты в гривне выросли более чем на 70% или на 650 млрд. грн., и банковская система является устойчивой, действия НБУ как регулятора являются эффективными, что трансформируется в высокий уровень доверия к банкам."Сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре", — считает Гетманцев.

В январе с банковских счетов снимали и гривну, и валюту

В Нацбанке в ответ на запрос Фокуса проинформировали, что динамика средств на счетах населения в банках в конце декабря – начале января имеет традиционный сезонный компонент. "В конце декабря на счета сначала поступают значительные объемы выплат, а в начале января происходят отливы средств населения со счетов в банках: используются средства зарплат и бонусов, которые получены и не использованы в течение нескольких предновогодних и новогодних дней. Показатели 2023-2024 года в целом повторили этот тренд. В настоящее время банковская система сохраняет высокие запасы ликвидности. С конца января 2024 года мы фиксируем рост средств физических лиц в гривне, и этот тренд продолжается в феврале", — говорится в ответе пресс-службы НБУ.

Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что снятие средств со счетов не следует воспринимать, как негативный тренд или феномен, ухудшающий состояние экономики. "В целом, уменьшение остатков средств частных клиентов на счетах в банках в январе — довольно типичная картина. В декабре на фоне больших бюджетных расходов, премий и бонусов украинцы получают дополнительный доход. Но растут также их расходы, после которых в январе потребность в деньгах снова растет и время от времени статистика фиксирует уменьшение остатков. За последние 10 лет, согласно статистике НБУ, таких случаев было семь. То есть, скорее это норма, чем феномен", — объясняет в комментарии Фокусу Алина Компанец, директор по маркетингу Юнекс Банка.

Опасения девальвации подталкивают население избавляться от гривны Фото: Getty Images

Тенденцию снятия средств со счетов заметили не во всех крупных банках, например, в Кредобанке Фокусу рассказали о росте средств на счетах физических лиц. "Немного другая ситуация. За январь видим прирост депозитов физических лиц в национальной валюте более 3%, и аналогичная ситуация в феврале. Существенных изменений по оттоку клиентов мы не ощутили", — говорит Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

Куда делись миллиарды: эксперты о перетекании гривны со счетов

Снятые средства украинцы направили на несколько векторов, в частности, речь идет о покупке иностранной валюты. Однако тратили накопления и на покупку автомобилей и недвижимости. Между тем, количество наличных "на руках" населения снизилось.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил: в январе средства населения в банках снизились на 2,5%, и при этом также зафиксировано снижение объема наличности по всей системе на 1,7% до 704,1 млрд грн (денежный агрегатор М0), а снижение денежного агрегатора М3 в целом составило 2% — до 3 015,9 млрд грн (это наличные, средства на счетах, депозиты, обязательства)."То есть фиксируется снижение ликвидности по всей системе. Потратили средства частично на валюту. Потому что здесь в январе было зафиксировано рекордное за 11 лет превышение спроса над предложением как на наличном, так и безналичном валютном рынке", — отмечает Андрей Шевчишин.

В итоге эксперты уверены, что главную роль в тенденции снятия средств сыграло желание украинцев обезопасить свои гривневые накопления на фоне ожидания девальвации гривны .

Нестабильность валютного курса мотивирует украинцев снимать гривну и направлять ее в наличные доллары Фото: УНИАН

"Это является следствием усиления девальвационных ожиданий в обществе и в определенной степени отражает оценку населением рисков безопасности. Подтверждением этому может служить рекордные за многие годы объемы чистой покупки валюты населением — в январе они превысили $1,1 млрд. Известно, что во времена повышенной неопределенности люди склонны к формированию сбережений. А в случае украинцев самым популярным способом для этого является иностранная валюта. Профильные организации зафиксировали в январе также и рост продаж новых авто. Поэтому можно предположить, что частично деньги пошли и на покупку машин, недвижимости", — отмечает Алина Компанец.

В январе граждане приобрели 1,1 млрд долларов Фото: Pexels

А по мнению Александра Печерицына, директора департамента аналитических исследований Райффайзен Банка, одной из причин первого снижения объема депозитов за последние 1,5 года является падение их привлекательности по сравнению с доходностью альтернативного инструмента вложения — иностранной валюты. "Действительно, достаточно четкий тренд на девальвацию национальной валюты в конце прошлого года усилил девальвационные опасения на рынке, а рост рисков отсутствия внешнего финансирования пошатнул уверенность в стабильности гривны и лишь ускорил перевложение из гривневых депозитов в иностранную валюту, что могло сказаться на соответствующей динамике депозитов", — отметил эксперт.

Почему украинцы снимали средства и вернутся ли деньги в банковскую систему

У явления снятия средств со счетов есть несколько причин, но почти все они связаны с психологическим состоянием общества, которое полно негативных ожиданий. Даниил Гетманцев предположил, что определенный негативный эффект мог быть связан с нормами законопроекта №10449 относительно "военной службы, мобилизации и учета". И все же это не единственная и не самая главная причина оттока средств из банков.

Усиление мобилизации могло стать одной из причин, почему граждане снимали средства со счетов Фото: sud.ua

"Прежде всего людей волнует общая военно-политическая ситуация. Довольно чувствительным является "курсовой" вопрос. Пожалуй, это наиболее влиятельные факторы на сегодняшний день. Ведь, повторюсь, во времена неопределенности люди базово предпочитают уменьшать расходы и формировать сбережения. Вероятно, для кого-то дискуссия вокруг изменения мобилизационного законодательства стала стимулом для снятия средств. И все же, на мой взгляд, это комплекс факторов, которые этой зимой создали усиленное психологическое давление на украинцев, увеличили ощущение неопределенности и дополнительно подкрепились девальвационными ожиданиями", — считает Алина Компанец.

А по мнению Андрея Шевчишина, в Украине существует риск спекулятивного и эмоционального поведения населения, что и выливается в тенденцию снятия денег со счетов. Например, курс доллара растет — "все пропало, снимай гривну и все неси в валюту". Или "у уклонистов могут заблокировать счет", поэтому "надо все обналичить", — говорит эксперт.

Однако даже несмотря на дискуссионный проект №10449 эксперты считают важнейшими факторами влияния ситуацию на фронте и курс гривны. "Большее влияние имеют ожидания девальвации, соответственно, происходит перетекание гривны в валюту, что наблюдалось и в предыдущие аналогичные периоды", — отметил Александр Супрунович.

Война не оставляет украинцам шансов на позитивные ожидания, это влияет на их финансовые решения Фото: Getty Images

Александр Печерицын говорит, что в конце января — начале февраля Нацбанк продемонстрировал способность контролировать курс и даже немножко укрепить гривну, и это означает, что курсовые колебания больше не должны стать причиной дополнительного оттока гривневых депозитов. Но, продолжает эксперт, усиление рисков безопасности и опасений в последнее время плюс возможные новации в мобилизационном законе о блокировании банковских депозитов могли стать драйверами продолжения тенденции сокращения объема депозитов и в национальной, и в иностранной валютах.

Прежде всего украинцев волнует общая военно-политическая ситуация, но довольно чувствительным является и "курсовой" вопрос, говорят эксперты

В дальнейшем эксперты не ожидают продления тенденции снятия средств населением.

"НБУ ведет очень целенаправленную политику и пытается удерживать привлекательность именно гривневых инструментов — гривневых депозитов и гривневых ОВГЗ. Поскольку есть значительные риски в объеме внешней помощи, часть бюджетного дефицита будет покрываться за счет, прежде всего, внутренних заимствований. Поэтому ожидаем, что приток депозитов восстановится. По крайней мере, мы видим, что приток капитала населения в ОВГЗ сохраняется", — отметил Андрей Шевчишин.