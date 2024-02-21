В январе объем депозитов в банках сократился, хотя в Нацбанке по этому поводу сообщили, что это лишь сезонный всплеск активного снятия средств. Фокус опросил экспертов, каковы были причины такого явления.

По оперативным данным НБУ, в январе 2024 года вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или 51,3 млрд. грн до 1577,1 млрд. грн. В целом вклады населения — на 2,6% или 18,8 млрд. грн. Между тем, в Нацбанке Фокусу рассказали, что такая динамика средств на счетах населения имеет традиционный сезонный компонент, ведь в конце декабря на счета сначала поступают значительные объемы выплат, а в начале января происходят оттоки средств населения со счетов в банках: используются средства зарплат и бонусов, которые получены и не использованы в течение нескольких предновогодних и новогодних дней . Об этом пишет Фокус в новой статье "Всем нужны наличные. Почему украинцы начали массово снимать средства с банковских счетов".

Что касается причин оттока средств со счетов, то эксперты считают, что главными факторами влияния были военно-политическая ситуация и ожидания девальвации гривны. Хотя частично на отток денег со счетов повлиял и мобилизационный проект №10449, который уже проголосован парламентом в первом чтении.

"Усиление рисков безопасности и опасений в последнее время (плюс возможные новации в мобилизационном законе по блокированию банковских депозитов) могли стать драйверами продолжения тенденции сокращения объема депозитов и в национальной, и в иностранной валютах", — отметил Александр Печерицын, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка.

Эксперты считают, что частично законопроект №10449 спровоцировал активное снятие средств со счетов, но быть и другие причины Фото: Генштаб ВСУ

По мнению Ольги Пинчук, главного специалиста сегментов малого бизнеса центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов департамент маркетинга Укрсиббанка, на депозитные портфели банков влияют многие факторы, среди которых — учетная ставка Национального банка Украины, норматив обязательного резервирования, конкуренция банков, налоговое законодательство, система гарантирования вкладов, состояние финансового рынка, доходы населения, а также опасения относительно мобилизационного законопроекта.

Между тем, как пояснила директор по маркетингу Юнекс Банка Алина Компанец, прежде всего украинцев сегодня волнует общая военно-политическая ситуация, но также довольно чувствительным является "курсовой" вопрос .

На депозитные портфели банков влияют многие факторы, среди которых — учетная ставка НБУ, доходы населения, а также опасения относительно мобилизационного законопроекта

"Пожалуй, это наиболее влиятельные факторы на сегодняшний день. Вероятно, для кого-то дискуссия вокруг изменения мобилизационного законодательства стала стимулом для снятия средств. И все же, на мой взгляд, это комплекс факторов, которые этой зимой создали усиленное психологическое давление на украинцев, увеличили ощущение неопределенности и дополнительно подкрепились девальвационными ожиданиями", — отметила Алина Компанец.

По мнению же Александра Супруновича, директора департамента розничных клиентов Кредобанка, по сравнению с другими факторами, наибольшее влияние имеют ожидания девальвации, соответственно, происходит перетекание гривны в валюту.

Напомним, всего за 2023 год расходы украинцев за рубежом с украинских банковских карт составили примерно 17 млрд долларов.

Ранее Фокус писал, что за прошлый год НБУ продал на межбанке 28,829 млрд долларов (на 2,44 млрд долл. больше показателя 2022 года). Только за декабрь объем проданной Нацбанком валюты составил 3,56 млрд долларов.