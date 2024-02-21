Кому из украинцев прекратят выплату пенсий: в Минсоцполитики рассказали, как это предотвратить

Большое количество пенсионеров из числа ВПЛ, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, проживают на ВОТ. Украина не может оперативно выяснить информацию о том, не потерял ли владелец банковской карты, которой прекратили пользоваться, однако куда приходят выплаты, к ней доступ, рассказали в Минсоцполитики.

Некоторым пенсионерам могут приостановить выплату пенсий на банковскую карточку. Это возможно в том случае, если гражданин не пользовался ею длительный период времени. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Приостановление выплат может произойти, если пенсионер из числа ВПЛ, ставший на учет до 24 февраля 2022 года, не пользуется банковской картой в течение шести месяцев, и по такой карте не происходит движение средств.

"Пенсия такому лицу продолжает начисляться, но до момента выяснения обстоятельств пенсия не перечисляется такому лицу на его карточный счет", — говорится в сообщении.

Так происходит из-за того, что значительная часть пенсионеров из числа ВПЛ, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, проживают на временно оккупированных территориях. Государство не может оперативно выяснить информацию о том, не потерял ли владелец карты доступ к ней, и жив ли он, поскольку во время войны "риски смерти или исчезновения человека, к сожалению, возрастают в разы".

Для продолжения выплат такому пенсионеру государство должно получить подтверждение, что он жив и сам пользуется своей карточкой.

"До момента, пока пенсионер не подтвердит свою личность, пенсия ему и дальше начисляется Пенсионным фондом, но не перечисляется на карточку. Как только человек выходит на связь и подтверждает свою личность, начисленные выплаты перечисляются такому лицу на его счет", — подчеркнули в Минсоцполитики.

Напомним, с 1 апреля пересчитают пенсии украинцам от 65 лет, которые имеют страховой стаж в 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Это произойдет из-за увеличения минимальной зарплаты.

Ранее сообщили, что во время индексации пенсий также вырастут выплаты, которые зависят от размера пенсий.