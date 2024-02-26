"Мы работаем над этим": Ермак рассказал, когда в Украине откроется первый аэропорт

По словам главы ОП Андрея Ермака, открытие аэропорта поспособствует возобновлению украинской экономики.

Руководитель Офиса президент Андрей Ермак сообщил о планах возобновить работу одного из аэропортов Украины. Об этом он заявил во время презентации программы "Сделано в Украине", передает издание "Liga.net".

"Мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов. Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут закрыты, – объявил Ермак.

Он также подчеркнул, что открытие аэропорта станет мощным молчком для возобновления украинской экономики.

При этом Ермак не назвал, какой именно аэропорт планируется открыть.

Напомним, что 25 февраля гендиректора Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) Оливье Янковец заявил, что первые полеты в Украине с большой вероятностью начнут выполняться до конца 2024 года, так как существуют технологии, позволяющие сделать перелеты безопасными даже в нынешних условиях.

А еще в апреле 2023 поступила информация, о том, что в Украине работают над возобновлением полетов гражданской авиации. Как сообщил министр транспорта Франции Клеман Бон, украинские власти уже имеют "определенные соображения" по поводу открытия авиапространства.

А ранее советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил, что существуют критические проблемы не позволяют открыть аэропорты в Украине — защита аэропортов, подготовка инфраструктуры, механизмы страховки, а также наличие компании, которая возьмется за это.

При этом 20 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что авиасообщение в Украине могут открыть в 2024 году. По его словам, произойдет это в случае, если решат вопрос с защитой аэропортов, страхованием и компаниями, которые будут осуществлять перелеты.