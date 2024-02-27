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Индексация пенсий с 1 марта: хватит ли денег, чтобы повысить выплаты пенсионерам

Андрей Галицкий
Фото: mind.ua | Как Украина профинансирует индексацию пенсий на фоне отсутствия финпомощи от партнеров

Финансовая поддержка со стороны международных партнеров крайне важна для экономической стабильности Украины во время войны, однако выплату пенсий страна обеспечивает благодаря внутренним поступлениям в госбюджет.

В украинском бюджете запроектированы средства на индексацию пенсий с 1 марта 2024 года, несмотря на то, что Украина пока не получила финансовую поддержку со стороны международных партнеров, в частности от США. Об этом сказала в эфире телемарафона 26 февраля министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, после индексации пенсионные расходы из государственного бюджета вырастут, в среднем, на три миллиарда гривен ежемесячно. Но государство сможет обеспечить финансирование пенсий в полном объеме.

"Мы должны помнить, что базово мы получаем взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) из отчислений Единого социального взноса (ЕСВ). Поэтому чем лучше восстанавливается наша экономика, чем больше у нас людей работают "в белую" и платят единые социальные взносы — тем лучше наполняется наш Пенсионный фонд, а мы имеем возможность увеличивать наши пенсионные расходы и повышать пенсию", — пояснила Жолнович.

Она пояснила, что кроме всей помощи от международных партнеров, на которую рассчитывает Украина, на самом деле основа дохода пенсий — граждане, налогоплательщики, военные, которые платят ЕСВ.

"Это базовые поступления и мы уверены, что нам их на ближайшие месяцы точно хватит", — подчеркнула министр социальной политики.

Кому проиндексируют пенсии

26 февраля Кабмин Украины утвердил постановление, в соответствии с которым с 1 марта пенсии проиндексируют для:

  • 9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;
  • 596 тыс. пенсионеров силовых ведомств;
  • 97,8 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также в этом году власти проиндексируют самые низкие пенсии.

Прогнозируется, что средний уровень роста пенсий после индексации — 322 гривны, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5 395 гривен до 5 717.

Индексация пенсий: кому не повысят выплаты: кому не повысят выплаты

Ранее министр социальной политики рассказала, что не изменятся выплаты у пенсионеров, которые:

  • получают самые высокие пенсии;
  • имеют пенсию меньше минимальной;
  • вышли на пенсию в последние три года.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко недавно сказал, что без финансовой помощи от партнеров Украине удастся своевременно выплачивать зарплаты и пенсии только в течение первого полугодия 2024 года. Также в Пенсионном фонде ранее объяснили, как гражданам зачислить стаж за период, когда они не работали.