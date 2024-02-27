Индексация пенсий с 1 марта: хватит ли денег, чтобы повысить выплаты пенсионерам

Финансовая поддержка со стороны международных партнеров крайне важна для экономической стабильности Украины во время войны, однако выплату пенсий страна обеспечивает благодаря внутренним поступлениям в госбюджет.

В украинском бюджете запроектированы средства на индексацию пенсий с 1 марта 2024 года, несмотря на то, что Украина пока не получила финансовую поддержку со стороны международных партнеров, в частности от США. Об этом сказала в эфире телемарафона 26 февраля министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, после индексации пенсионные расходы из государственного бюджета вырастут, в среднем, на три миллиарда гривен ежемесячно. Но государство сможет обеспечить финансирование пенсий в полном объеме.

"Мы должны помнить, что базово мы получаем взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) из отчислений Единого социального взноса (ЕСВ). Поэтому чем лучше восстанавливается наша экономика, чем больше у нас людей работают "в белую" и платят единые социальные взносы — тем лучше наполняется наш Пенсионный фонд, а мы имеем возможность увеличивать наши пенсионные расходы и повышать пенсию", — пояснила Жолнович.

Она пояснила, что кроме всей помощи от международных партнеров, на которую рассчитывает Украина, на самом деле основа дохода пенсий — граждане, налогоплательщики, военные, которые платят ЕСВ.

"Это базовые поступления и мы уверены, что нам их на ближайшие месяцы точно хватит", — подчеркнула министр социальной политики.

Кому проиндексируют пенсии

26 февраля Кабмин Украины утвердил постановление, в соответствии с которым с 1 марта пенсии проиндексируют для:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

которым пенсия назначена на общих основаниях; 596 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

97,8 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также в этом году власти проиндексируют самые низкие пенсии.

Прогнозируется, что средний уровень роста пенсий после индексации — 322 гривны, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5 395 гривен до 5 717.

Индексация пенсий: кому не повысят выплаты: кому не повысят выплаты

Ранее министр социальной политики рассказала, что не изменятся выплаты у пенсионеров, которые:

получают самые высокие пенсии;

имеют пенсию меньше минимальной;

вышли на пенсию в последние три года.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко недавно сказал, что без финансовой помощи от партнеров Украине удастся своевременно выплачивать зарплаты и пенсии только в течение первого полугодия 2024 года. Также в Пенсионном фонде ранее объяснили, как гражданам зачислить стаж за период, когда они не работали.