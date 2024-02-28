Украинских пенсионеров ожидает очередная индексация, и в правительстве напоминают, что она будет уже третьей за время полномасштабной войны. С 1 марта 2024 года пенсии в Украине вырастут почти на 8%, а средняя пенсия по прогнозам увеличится до 5717 грн. Фокус исследовал, что именно будет происходить с выплатами и какой будет обещанная прибавка.

В Кабмине полны оптимизма и считают, что индексация пенсий поддержит платежеспособность граждан. По цифрам так и есть: инфляция в 2023 году составила лишь 5,1%, в то время как повышение пенсий составит 8%, то есть, перекроет прошлогодний рост цен. Однако экономисты настроены скептически и говорят: это так не работает. Подробно о пенсиях в Украине — в материале Фокуса.

Как считали: уровень инфляции плюс рост зарплаты

С 1 марта 2024 года состоится индексация пенсий — такое решение было принято 23 февраля на заседании Кабмина. Перерасчет выплат коснется более 10 миллионов граждан:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

596 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

97,8 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также с 1 марта на 8% будут проиндексированы пенсии 20,8 тыс. ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления. Таким образом, правительство ускорило проведение индексации для этих категорий лиц, ведь в 2023 году индексация для них состоялась с 1 июля.

Напомним, что индексация пенсий в Украине проводится в соответствии со статьей 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Самые бедные получат после индексации только 100 грн Фото: УНИАН

"Для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии. Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, который применяется для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, соответствующий 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавшими году, который является предыдущим относительно года, в котором проводится увеличение", — говорится в законе.

В Минсоцполитики считают, что повышение пенсий на 8% перекроет рост цен за 2023 год

Как недавно объяснили в Минсоцполитики, размер индексации исчислен на базе окончательных официальных показателей развития экономики. Инфляция в 2023 году составила 5,1%; рост средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, — 7%. То есть, пришли к выводу в социальном министерстве, повышение пенсий на 8% перекроет рост цен за 2023 год.

Богаче не станут: в период глубоких кризисов индексация не работает

По формуле вроде бы получается все правильно, но при этом повышение пенсий выглядит до обидного мизерным. В правительстве надеются, что таким образом смогут поддержать платежеспособность граждан, однако эксперты настроены скептически.

Экономисты с самого начала говорили, что жизнь пенсионеров не слишком улучшат и анонсированные 13%, а получилось вообще в полтора раза меньше.

Аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ объясняет: в период глубоких кризисов индексация не работает. "Это инструмент поддержания платежеспособности пенсионеров в тот период, когда в экономике все более-менее стабильно, и нужно лишь немного корректировать существующие пенсии на уровень инфляции, — отметил эксперт в комментарии Фокусу, — У нас же сейчас проблема гораздо глубже. Масса пенсионеров столкнулась с потерей привычной жизни, жилья, имущества, так что инфляция совсем не отражает глубину экономического падения в стране. По итогам прошлого года инфляция составила всего 5,1%. Но это не значит, что украинцы стали лишь на 5% беднее, и 8%-ная индексация с лихвой перекроет это снижение уровня жизни".

Экономисты считают, что индексация не сделает жизнь пенсионеров лучше Фото: pexels.com

По словам эксперта, кризис может работать как на рост инфляции, так и в обратную сторону. Алексей Кущ приводит пример времен Великой депрессии в США, когда цены вообще падали, потому что у людей просто не было денег.

"Инфляция в 2022 году составила 26,6% за счет того, что Нацбанк напечатал 400 млрд грн и вбросил их в экономику. В прошлом году деньги не печатали, доходы людей не росли, поэтому и рост цен замедлился. Но это вовсе не означает, что проблем в экономике стало меньше", — говорит Алексей Кущ.

Официальная инфляция не отражает проблемы в экономике, поэтому для поддержки малоимущих нужно переходить от индексации к более существенным выплатам

По словам эксперта, вследствие того, что официальная инфляция не отражает проблемы в экономике, для поддержки малоимущих нужно переходить от индексации к более существенным выплатам. В частности, например, пенсионерам с пенсией ниже средней, нужно выплачивать раз в квартал дополнительные суммы хотя бы в размере минимальной пенсии. Это не только поможет беднейшим выживать, но и будет стимулировать внутренний потребительский спрос, который сегодня является главным драйвером украинской экономики. Именно поэтому, говорит аналитик, деньги на социалку нужно находить даже ценой эмиссии (печать гривны через инструмент выпуска минфином ценных бумаг — ОВГЗ, — Фокус).

Кому и на сколько повысят: на что рассчитывать пенсионерам этой весной

"В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23 февраля 2024 №185 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году", предусмотрено проведение индексации пенсий, назначенных до 01.01.2024 в размере 1,0796 (то есть на 7,96% — Ред.), — отметила в комментарии Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова. — Минимальная сумма индексации согласно пункту 3 этого постановления составит 100 грн, в то время как максимальный размер индексации в 2024 году по аналогии с индексацией 2023 года ограничивается суммой 1500 грн . Вместе с тем, ограничение суммы индексации размером 1500 грн является противоправным, о чем свидетельствуют решения судов по нашим клиентам в 2023-м. Практика по этому вопросу пока формируется, но и в 2024 году мы планируем продолжать восстанавливать нарушенные права пенсионеров".

Максимальный размер индексации в 2024 году ограничивается суммой 1500 грн, однако юристы считают это ограничение противоправным Фото: УНИАН

По словам юриста, никакого повышения не получат те пенсионеры, которым пенсия назначена в 2024 году, а также те, у которых размер пенсии, назначенной до 01.01.2024, не достигал минимального и которые к такой пенсии получали доплату до минимального размера . Дело в том, что за счет индексации увеличится размер пенсии, но в то же время будет уменьшена сумма доплаты в пределах того же минимального размера пенсии.

Индексация для работающих: какие изменения произойдут в апреле

С 1 апреля ожидается автоматический перерасчет пенсий для 654 тыс. работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

"К сожалению, такие перерасчеты не столь кардинально меняют размер пенсии работающего пенсионера, — говорит Елена Воронкова, — Добавляется страховой стаж, приобретенный пенсионером, и в случае, если пенсионер получал хорошую официальную заработную плату, увеличится коэффициент индивидуального заработка. Учитывая, что основным критерием для определения размера пенсии является заработная плата лица и год выхода на пенсию, существенными такие перерасчеты бывают не очень часто. Иногда это 20-50 грн, но иногда и 1000-1200 грн. В первую очередь это зависит от размера заработной платы, которую пенсионер получал после выхода на пенсию".

Работающие пенсионеры получат перерасчет в апреле Фото: pexels.com

Механизм перерасчета пенсии работающим пенсионерам предусмотрен и регламентирован частью четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 18.05.2018 №10-1 "Об утверждении Порядка проведения перерасчета пенсии без дополнительного обращения лица в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

С 1 апреля ожидается автоматический перерасчет пенсий для 654 тыс. работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа

Юрист обращает внимание, что перерасчет пенсий работающим пенсионерам может происходить в двух случаях:

если пенсионер продолжал работать и имеет не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, независимо от перерывов в работе;

если пенсионер продолжал работать и имеет менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии проводится не раньше, чем через два года со дня обращения за назначением (предыдущим перерасчетом) пенсии.

Какие-либо ограничения по суммам такого перерасчета не предусмотрены, но и минимальные размеры также не закреплены.