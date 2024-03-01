Блокада границы: за польскими фермерами стоит РФ, — премьер Литвы

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что Кремль пытается рассорить Польшу и Литву — двух крупных союзников Украины.

Перекрытие польскими фермерами литовско-польской границы для осмотра автотранспорта на предмет реэкспорта украинского зерна похожи на попытки РФ поссорить двух союзников Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает LRT.

Как пишет издание, польские фермеры опасаются, что часть украинского зерна из Литвы переправляется в Польшу, поэтому с пятницы, 1 марта, они готовятся перекрыть дорогу на бывшем пограничном пункте Калвария-Будзиско. Планируется, что блокада продлится около недели.

По словам премьер-министра, аргументы, будто украинское зерно, предназначенное для транзита через Клайпеду в третьи страны, в Литве меняет свое назначение, то есть его импортируют, а затем направляют в Польшу либо перемалывают в муку, либо используют иным образом, напоминают гибридную операцию.

"Попытка заявить, что Литву используют в какой-то хлебной карусели очень похожа на попытки Кремля поссорить двух крупнейших сторонников Украины", — уточнила премьер-министр.

По ее словам, подобные действия предпринимались и ранее, например, заявлялось, будто украинские военные беженцы получают больше поддержки, чем коренные жители стран.

"Хочу обратить внимание на то, что протесты фермеров в странах Евросоюза — одна из наиболее обсуждаемых тем в "передачах" российских пропагандистов", — добавила Шимоните.

Премьер сообщила, что, по данным таможни, в 2023 году в Литву было ввезено чуть более 100 тысяч тонн украинского зерна, а это очень небольшое количество по сравнению с литовским производством.

"По поводу намерений польских фермерских групп воспрепятствовать движению через литовско-польскую границу ведутся переговоры не только с ведомствами Польши, но и с институтами Евросоюза, а также с самими протестующими", — уточнила Шимоните.

Вместе с тем, как замечает LRT, министерство сельского хозяйства Литвы отрицает информацию о том, что через страну осуществляется экспортный транзит украинского зерна в Польшу.

Актуальная информация о протестах польских фермеров

С 1 марта польские фермеры готовятся к еще одной блокаде — на бывшем польско-немецком пограничном пункте в г. Швеце. Фермеры будут проверять содержание грузовиков, особенно сельскохозяйственных грузов.

Одновременно премьер-министр Польши Дональд Туск объявил 29 февраля после встречи с польскими фермерами, что правительство будет работать над эмбарго на агропродукцию из России и Беларуси.

Вместе с тем Польша нарастила торговлю с РФ с конца 2023 года. В целом Европа увеличила экспорт в Беларусь и некоторые страны Азии в 5-10 раз. После этого товары беспрепятственно обходят санкции и попадают в РФ.

Польские фермеры, участники так называемого "звездного марша" в столицу страны, во вторник, 27 февраля, вышли на масштабный протест против политики ЕС и импорта агропродукции из Украины. Они требовали от польского правительства ограничения импорта украинской агропродукции и выхода Польши из European Green Deal, что накладывает на них ряд ограничений.

Напомним, что на границе с Украиной продолжаются протесты польских фермеров. Участники акции протеста систематически рассыпают украинскую агропродукцию.

Фокус писал, почему украинцам, вместе с тем, не грозит подорожание продуктов из-за блокады границы польскими протестующими фермерами.