Есть одно условие: Украина может продлить транзит российского газа в ЕС

По словам заместитель министра энергетики Светланы Гринчук, вопрос о продлении договора транзита российского газа решится к середине весны 2024 года.

31 декабря 2024 года заканчивается контракт между Украиной и Россией на транспортировку российского газа в Европу. В украинском правительстве не хотят подписывать новое соглашение с Москвой, однако позиция страны может измениться при одном условии, сказала изданию "Телеграф" заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Если в Европе к нам обратятся, чтобы предоставить эти услуги, тогда это будет. Но пока наши партнеры к нам официально не обращались. У них и внутри ЕС проходят дискуссии по этому вопросу. Думаю, ближе к середине весны ситуация будет ясна. На прошедшей в Париже недавней встрече министров энергетики многие страны нас проинформировали о том, что они за эти два года существенно сократили зависимость от российского газа. Даже такие страны, для которых, казалось бы, этот процесс вообще был бы длительным", — рассказала она.

Гринчук отметила, что среди таких стран — Италия, которая сейчас может и вовсе обходиться без российского энергоресурса. Также Австрия уже активно воплощает план, который поможет ей сократить поставки из РФ. Кроме того, Еврокомиссия тоже занимается поиском новых поставщиков "голубого топлива" и внедряет новые технологии для снижения потребления.

"Они действительно за два года просто на огромный процент снизили как потребление российского газа, так и вообще потребление голубого топлива у себя, используя новые технологии и ресурсы. А также продолжают над этим работать, чтобы до 2027 года Европа вообще была независимой от поставок российских энергоресурсов, — подчеркнула заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

Чиновница также добавила, что украинской газотранспортной системе не грозит коллапс в случае, если транзит российского газа остановится, поскольку инфраструктура к этому уже готова.

"Технически прекращение транзита не будет влиять на работу газотранспортной системы", — сказала Светлана Гринчук.

Напомним, в мае 2023 года Украина остановила транспортировку газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", поскольку ВС РФ оккупировали объект. Москве было предложено перевести объемы транзита на ГИС "Суджа", но россияне отказались и остановили транзит газа через Польшу по трубопроводу Ямал – Европа.

Тем временем еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сказала, что Европе нечего бояться, если транзит российского газа через Украину будет остановлен. По ее словам, Европейский Союз подготовился к любым сценариям.