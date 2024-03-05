Согласно новому законопроекту, ФОПы в Украине будут платить военный сбор. Рост налогов должен обеспечить дополнительные поступления в госбюджет, о чем Украина обязалась перед Международным валютным фондом, говорят эксперты.

В Кабинете министров Украины хотят ввести военный сбор для частных предпринимателей. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, Министерство финансов уже работает над соответствующим законопроектом. Там стремятся увеличить доходы государственного бюджета, чтобы он получил дополнительные 44 млрд гривен.

Гетманцев отметил, что планируют также увеличить военный сбор и ввести такой сбор для ФЛП, а также для юридических плательщиков единого налога, определенных видов операций, связанных с недвижимостью и ювелирными изделиями.

Не только военный сбор: какие изменения могут ввести

Как пояснил Фокусу Олег Пендзин, экономист, член Экономического дискуссионного клуба, военный сбор уплачивается с дохода физического лица. Доходы физического лица — предпринимателя считаются предпринимательскими. На них военный сбор никогда не начислялся. Сейчас же в ВР хотят ввести новый военный сбор для ФЛП.

Подготовлен законопроект, который имеет целью введение военного сбора для ФЛП, дополнительные уплаты по операциям с недвижимостью, ювелирными изделиями и т.д.

"На сегодняшний момент в законодательстве такая норма отсутствует. Это инновация. Там же не только это в качестве инновации. Там достаточно много других вещей, которые предлагают для того, чтобы увеличить доходы. На сегодня ситуация какая: сегодня есть обязательства перед МВФ по увеличению дохода госбюджета на 44 млрд грн. Подготовлен законопроект, который имеет целью введение военного сбора для ФЛП, дополнительные уплаты по операциям с недвижимостью, ювелирными изделиями и тому подобное. Уже есть законопроект о нерегулярных доходах. Речь идет о доходах репетиторов, таксистов и тому подобное. Например, если вы поработали днем, а вечером сели и поехали таксовать… Вы не платите налоги с этих доходов, а вот считается, что эти доходы надо будет облагать налогом. Там много новаций, но пока это только разговоры. Еще не обсуждают ни конкретных ставок, ни условий осуществления подобных вещей. Это предложения на сегодня финансового комитета Верховной Рады", — отметил экономист.

ВР хочет ввести новый военный сбор для ФОПов Фото: Открытые источники

Что именно предлагают в законопроекте о военном налоге

Старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай акцентирует внимание на обязательстве перед МВФ разработать пакет краткосрочных мер мобилизации доходов, которые бы обеспечили дополнительные поступления в 0,5 процентов ВВП в 2024 году.

На своей странице в Facebook экономист предоставил детальный разбор анонсированного Даниилом Гетманцевым повышения налогов.

"Действительно, мы обязались перед МВФ разработать до конца февраля пакет краткосрочных мер мобилизации доходов, которые бы обеспечили дополнительные поступления в 0,5% ВВП в 2024 году (кстати, если брать прогноз МВФ, то это — 38,2 млрд грн, а не 44,2). Важно, что согласно тексту второго пересмотра программы МВФ, эти меры должны "запускаться" в случае возникновения дополнительных (sic!) потребностей в расходах. На сейчас дополнительных потребностей в расходах вроде бы нет. Но есть потребность профинансировать существующие расходы в условиях непоступления внешней помощи. Не знаю, будет ли это триггером", — написал Гайдай.

Он также проанализировал основные предложенные меры по возможным нововведениям.

По его словам, давно назрело решение о справедливости распределения бремени финансирования обороны.

"По моим расчетам, введение 1,5% военного сбора от оборота для третьей группы принесло бы около 10 млрд грн в год. Не знаю, какую базу и ставку ВС рассматривают для 1-2 групп, но не вижу там потенциала для значительных поступлений. Всего ЕН в 2023 году они заплатили около 5,3 млрд грн", — добавил он.

Относительно дополнительного военного сбора для покупателей банковских металлов у банков, с первой регистрации легковых автомобилей в Украине, а также продавцов недвижимости, розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней, а также операторов сотовой связи, по мнению специалиста, такое нововведение может прийти вместо "налога на роскошь".

"Дьявол может быть в деталях, но в целом — понятно. Особенно — для ювелирки, которой ранее контраверсионно отменили пенсионный сбор", — добавил он.

Давно назрело решение о справедливости распределения бремени финансирования обороны

Повышение акцизов на топливо до "минимальных стандартов ЕС", Гайдай назвал "жестким" и напомнил о действующих акцизах. По его мнению, чтобы достичь уровня минимальных ставок ЕС, акциз для бензина нужно повысить на 69% (+6 грн на литре), для дизеля — на 138% (+8 грн на литре).

Подготовлен законопроект, который имеет целью введение военного сбора для ФЛП Фото: Известия

"По нашим оценкам, повышение всех акцизов на топливо на 50% (+4,5 грн/л бензин и + 3 грн/л дизель) принесло бы в бюджет около 30 млрд грн в год, с учетом эластичности спроса на топливо и предложения контрафакта. Повышение сразу до минимальных ставок ЕС, конечно, принесло бы больше, но это было бы значительное инфляционное давление, и значительный стимул для нелегальных производителей и сбыта. Думаю, ставки акциза в конце концов повысят, но умеренно", — предоставил прогноз Гайдай.

Он также призвал ждать конкретики, ведь пока предложение по военному сбору для ФОПов не конкретизировано, ведь многое зависит от ситуации с дефицитом бюджета и помощи партнеров.

Напомним, украинские фермеры, аграрии, ФЛП в сфере IT и логистики могут получить международные гранты на развитие собственного дела.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, где возьмут деньги на дополнительные нужды ВСУ. По словам главы правительства, Кабмин консультируется в вопросе обеспечения оборонных потребностей непосредственно с военными.