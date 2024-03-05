Украинцам станет еще проще получить субсидию в "Дії": что изменилось

По словам вице-премьера Михаила Федорова, теперь украинцам, которые будут оформлять субсидию на портале "Дія", нужно будет заполнить 7 полей, а не 21.

Украинцы в 2024 году будут намного быстрее оформлять субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, поскольку процедура оформления на портале "Дія" максимально упростится. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаила Федорова.

По его словам, оформить субсидию на портале можно будет в течение десяти минут.

"Минимум кликов и потраченного времени" — рассказал он.

Федоров отметил, что специалистам удалось втрое ускорить процесс подачи заявления на субсидию на портале. Если раньше гражданам приходилось тратить на это тридцать минут, то теперь эта процедура занимает всего десять минут времени, поскольку украинцам нужно заполнить семь полей вместо 21. Большинство документов автоматически подтянется из реестров, поэтому людям больше не нужно стоять в очередях, собирать справки и заполнять длинные анкеты.

"Эта услуга доступна для украинцев, которые ни разу не оформляли субсидию", — подчеркнул Михаил Федоров.

Как получить субсидию без договора аренды и прописки

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), жилищную субсидию могут назначить одному из членов домохозяйства, который не зарегистрирован (не задекларирован) в жилом помещении, но фактически проживает в нем, поскольку подписал договор найма.

Но без договора об аренде жилья субсидию назначают только в том случае, если люди, проживающие в жилом помещении, не являющиеся их собственностью, являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

Нововведения в сфере ЖКХ

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона с предложением ввести мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг для некоторых бытовых потребителей. Речь идет о законопроекте № 11015 от 16 февраля 2024 года. Так, предлагается, чтобы государство поддерживало уязвимых украинцев, которые не могут в полном объеме платить за коммунальные услуги. Отключение коммунальных услуг, в таком случае, не грозит:

лицам с инвалидностью;

неработающим гражданам, получающих пенсию по возрасту;

малообеспеченным семьям;

многодетным семьям.

Мораторий на начисление, взыскание штрафов и прекращение предоставления коммунальных услуг этим категориям граждан хотят продлить до отмены военного положения в Украине.

Ранее Фокус писал, какие новые правила для назначения жилищных субсидий хотят ввести в Украине. Также напомним, что с 2023 года в Украине действует усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий.