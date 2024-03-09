По международным меркам ситуация в Украине, особенно с учетом полномасштабной войны и разрушений, вполне может оцениваться как не такая уж и плохая. Однако бедность в стране все же находится на критически высоком уровне. Что происходит и почему все больше граждан жалуются на нехватку денег?

Треть украинцев, оценивая финансовое состояние своей семьи, отметили, что оно плохое или очень плохое. В то же время до полномасштабной войны экономисты часто констатировали, что украинцы любят жаловаться и прибедняться. Не имеем ли мы дело с такими преувеличениями и сейчас, узнавал Фокус.

Все течет, все меняется: доходы граждан уменьшились

Экономическую ситуацию в стране украинцы оценивают довольно скептически. Как показало исследование Центра Разумкова, в январе 2024-го 57% опрошенных ее оценили как очень плохую или достаточно плохую, 5% — как хорошую или очень хорошую, а 34% — как не плохую и не хорошую.

Уровень благосостояния собственной семьи граждане Украины оценивают несколько лучше: почти треть (32%) говорят, что экономическая ситуация в семье очень или достаточно плохая, 52% считают, что она не плохая и не хорошая, 12,5% — хорошая или очень хорошая.

Ответы на вопрос, как изменились доходы семьи после 24 февраля 2022 года, распределились следующим образом:

25% — значительно уменьшились;

33% — несколько уменьшились;

32% — не изменились;

4% — несколько увеличились;

0,7% — значительно увеличились.

Данные опроса эксперты считают интересными, но не показательными, потому что большинство вопросов выглядят несколько поверхностными. Поэтому ответы на них отражают, скорее, настроение респондента именно во время ответа, а не объективное положение вещей.

Около половины зарплат в Украине находятся в тени, а если платишь налоги с минималки, лучше не рассказывать о своих широких возможностях

К тому же, до начала полномасштабной войны эксперты часто говорили, что украинцы любят прибедняться. Во-первых, около половины зарплат в Украине находятся в тени, а если платишь налоги с минималки, лучше не рассказывать о своих широких возможностях. Во-вторых, многие украинцы на самом деле считают, что живут очень плохо, потому что постоянно себя сравнивают то с олигархами, то со "средними европейцами". И эти сравнения оказываются не в пользу рядового украинца.

Бедность в Украине: оптимистичные оценки все равно пессимистичны

Возможно и сейчас имеем дело с таким преувеличением? Экономисты так не считают и говорят, что резкое падение уровня жизни в Украине в 2022-2023 годах вряд ли у кого-то может вызвать сомнения.

Самыми бедными в Украине традиционно являются пенсионеры

"Даже самая оптимистичная оценка от Всемирного банка дает увеличение бедности за 2022 год в 4,4 раза — с 5,5% до 24,2%, — отметил в комментарии Фокусу Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий". — А более критически настроенные эксперты оценивают уровень бедности в Украине вдвое выше".

Важно понимать, что глобальные исследования международных организаций делаются не для того, чтобы на их основе страны могли выстраивать свою экономическую политику, объясняет аналитик. А лишь для того, чтобы исследователи имели возможность видеть общую картину и изменения в ней.

Оценить уровень бедности совсем непросто, хотя бы потому, что происходит путаница с понятиями абсолютной и относительной бедности. Под абсолютной бедностью понимают состояние, в котором человек не может удовлетворить даже базовые потребности в еде, жилье, одежде, тепле или может оплатить лишь минимальные потребности, обеспечивающие биологическое выживание.

Абсолютную бедность можно рассчитать, но критерии оценки очень разные. Например, можно оценить, сколько людей живут на доходы ниже прожиточного минимума. Или определить уровень жизни в конкретной стране по ВВП на душу населения, по уровню зарплат (медианной, средней, минимальной), по структуре расходов и т.д.

Абсолютную бедность можно ликвидировать, но относительная все равно останется, потому что неравенство является постоянным спутником общества

Под относительной бедностью понимают невозможность поддерживать некий "стандарт жизни", принятый в обществе или стране. То есть относительная бедность указывает на то, насколько человек беден по сравнению с окружением.

Очевидно, что границы абсолютной и относительной бедности не совпадают. Более того: можно ликвидировать абсолютную бедность, но относительная все равно останется, поскольку неравенство является постоянным спутником общества.

Порог бедности: сколько экспертов — столько мнений

Какой же доход в Украине можно считать таким, что не позволяет человеку покрывать необходимые расходы? Мнения экспертов на этот счет оказались очень разными.

Аналитик Даниил Монин считает, что это очень индивидуально и часто зависит от доступа к продуктам, которые выращиваются самостоятельно. "Если человек выращивает продукты, или его родственники выращивают, к тому же, получает субсидию на оплату газа и коммунальных платежей, тогда можно жить на небольшую сумму, — говорит эксперт. — Однако в текущих условиях, если человек не имеет доступа к продуктам и субсидиям, порог бедности, вероятно, находится на уровне 5 тыс. гривен, но здесь придется экономить на еде".

Не важно, порогом бедности является 2 доллара или 5 долларов — обе суммы не позволяют выйти из бедности Фото: pexels.com

Экономист Владислав Банков считает минимально необходимой суммой 250 долларов на человека в месяц, то есть, 9,5-10 тыс. грн. "Это все очень субъективно и зависит, прежде всего, от региона проживания и наличия жилья в собственности. К сожалению, сегодня за этой чертой находится подавляющее большинство населения Украины", — считает экономист.

В глобальном смысле есть предположение, что критический порог ежедневных расходов на одного человека составляет 5 долларов, отметил в разговоре с Фокусом Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital. Соответственно, это около 150 долларов в месяц, что составляет примерно 5700 грн. Поэтому законодательно установленный прожиточный минимум на 2024 год на уровне 2920 грн вдвое меньше, чем условный показатель, который держат в голове макроэкономисты, отметил эксперт.

"Чаще всего чертой бедности является прожиточный минимум: если доходы человека меньше этого уровня, его причисляют к категории бедных, — добавляет Максим Орыщак. — На сегодня это 2920 грн в месяц, или 97 грн ($2,5) в день. По данным Всемирного банка, международный порог бедности составляет $2,15 в день. То есть, количество бедных по критериям Всемирного банка и по украинскому прожиточному минимуму мало отличаются".

В то же время, говорит Орыщак, когда чертой бедности ставится двухдолларовая сумма в сутки, к этому нельзя относиться серьезно. "Честно говоря, это больше похоже на расчет содержания рабов. Но ведь в Украине достаточно высокий уровень образования, ресурсообеспеченности и других преимуществ, которые позволяют либо выставлять нижнюю границу на значительно более высоком уровне, либо подходить к этому вопросу по-другому. Возможно, именно это интуитивное понимание и воспринимается как "прибеднение" украинцев, когда речь идет об оценке собственного финансового состояния".

Максим Орыщак: "Когда чертой бедности ставится двухдолларовая сумма в сутки, это больше похоже на расчет содержания рабов"

"Финансовое рабство": минимальные суммы не позволят выйти из бедности

Максим Орыщак предлагает в вопросе бедности отходить от подхода определения границ "финансового рабства". "Не важно, это 2 доллара или 5 долларов — обе суммы не позволяют выйти из бедности. Необходимо сконцентрироваться на справедливом распределении уже существующих доходов в обществе, а в каких формах — это уже вопрос дискуссионный. Если речь идет о трудовых доходах граждан, можно просто ориентироваться на практики более развитых стран. Например, целью можно взять рост медианной заработной платы до определенного уровня от средней", — отметил Орыщак в комментарии Фокусу.

Треть украинцев оценивают финансовое состояние своей семьи как плохое или очень плохое

По его словам, сейчас это соотношение в Украине составляет около 60%. Такие показатели характерны для стран с низким уровнем экономического развития и высоким социальным расслоением. Поэтому было бы неплохо достичь среднеевропейского значения в 75%. В этом случае ежемесячная зарплата большинства граждан приблизится к средней, которая на сегодня, по данным Work.ua, составляет 19 500 грн. "То есть нормой для большинства в 2024 году стала бы отметка 15 тыс. гривен в месяц. Все, что меньше этого уровня, должно быть зоной ответственности государства и основанием для помощи", — считает эксперт.

При таких условиях практически все граждане будут чувствовать не только экономический спад, но и рост экономики, подытожил Орыщак. Кстати, именно поэтому в европейских странах наблюдается высокая политическая активность граждан, ведь все успехи и проколы правительств в итоге отражаются на их доходах.