Поговорим о деньгах. Почему украинцы любят прибедняться

Люди любят деньги. Всю великую историю человечества можно рассказать как историю стяжательства и отъема богатств, и не увидеть в ней ничего сверх этого.

Зигмунд Фрейд предположил, что наши отношения с деньгами начинаются задолго до того, как мы вообще узнаем об их существовании. С его точки зрения, денежные знаки – это не просто удобный инструмент материального обмена между незнакомыми людьми, это способ вновь и вновь обретать то первобытное блаженство, которое младенец ощущает в любящих объятиях матери.

Деньги – это не просто бумага. Для кого-то они полезная опция, а для кого-то – божество. И чем беднее общество, чем реже люди взаимодействуют с деньгами, тем гуще метафизическая тень, покрывающая денежные вопросы. В общем, в бедной стране о деньгах можно говорить или плохо, или вообще никак.

Украина – бедное общество. Причем, хронически бедное. Уровень благосостояния украинцев стабильно ниже, чем в любой сопредельной стране, кроме, пожалуй, Молдовы. Но и это не точно. Поэтому неудивительно, что наши национальные традиции обращения с деньгами полны драматизма и внутренних противоречий.

Например, по данным Европейского социального исследования – масштабного многолетнего проекта, который продолжался с 2002 по 2018 годы – украинцам более других европейских народов важны ценности власти и достижений.

Шведы, финны, немцы активно интересуются разными другими вещами в жизни – саморазвитием, отношениями, природой, удовольствиями.

Но у украинцев, занятых вопросами выживания, на эти глупости нет ни времени, ни сил. Например, около 50% украинцев заявляют, что размер зарплаты является самым главным критерием выбора места работы.

Сильнее озабочены зарплатой только греки – 59%. А вот среди датчан, финнов или голландцев количество тех, для кого зарплата важнее всего, колеблется в районе 5%.

Жесткую сфокусированность украинцев на материальных ценностях подтверждает и "Мировое исследование ценностей" — еще один многолетний международный исследовательский проект, в который включена наша страна.

На ценностной карте мира Украина находится заметно ближе к полюсу выживания, чем к полюсу жизни. Хотя за последнее время тут и наметился некоторый прогресс. К 2020 году доля недовольных своим финансовым положением украинцев снизилась с 48% до 38,9%, а считающих себя бедными – с 55% до 45,1%.

Отечественные социологические исследования показывают куда более драматичную картину (хотя тут возможно проявляется эффект от разницы методологий).

По данным совместного опроса КМИС и СОЦИС, проведенного в феврале этого года, за последнее время материальное положение ухудшилось суммарно у более 88% опрошенных. Собственно, материальное положение ухудшается у большинства украинцев все время, когда их об этом не спроси.

Это наше стабильное состояние: материальное положение ухудшилось.

Украина – не только самая бедная страна в регионе, но и самая несчастная. Индекс удовлетворенности украинцев жизнью составляет 4,4 баллов из 10. Ниже, чем у всех в Европе.

В общем, все сложно. С одной стороны, деньги в Украине являются чуть ли не сверхценностью. Их отсутствие или нехватка считается главной социальной проблемой, их наличие или избыток – самым одобряемым жизненным сценарием.

Но, с другой стороны, богатые люди в нашей стране не особо популярны. Вот и санкции в отношении Игоря Коломойского одобрили 52% украинцев. В нашем обществе вообще сложно представить человека со средствами, который был бы признан ролевой моделью, на которого хотели бы равняться другие, как на Илона Маска, например.

Можно сказать, нашей культуре присуще нечто наподобие "денежного невроза", когда деньги признаются безусловной ценностью, но их обретение или обладание ими ни за что не признается добродетелью.

Добродетелью у нас считается скорее умение скрывать любые намеки на благосостояние. И дело совсем не в страхе законного наказания за неправедно нажитые богатства. Есть вещи пострашнее закона. История приучила украинцев сливаться с ландшафтом и надежно прятать все, что может представлять хоть какой-то интерес для потенциального агрессора.

Не факт, что эта стратегия была единственно возможной в тех исторических обстоятельствах. Но в этих землях она оказалась самой успешной. Привычка прибедняться, кажется, теперь прошита в наших базовых настройках по умолчанию.

Но, несмотря на всю невротичность нашей финансовой культуры, психологические причины тут менее важны, чем причины структурные.

Украина объективно и достоверно является страной со средне-низким уровнем дохода, где кратчайшим, если не единственным путем к благосостоянию остается злоупотребление эксклюзивным доступом к общественным ресурсам.

Психологически важны скорее последствия.

Коварство денег заключается в том, что они способны компенсировать дефицит любых других ценностей, а иногда и полностью их вытеснить.

Бедность же коварна тем, что необходимость добывать деньги для выживания не оставляет места ни для каких других ценностей вообще.

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Люди сначала разучиваются хотеть. Потом перестают мочь. Из осторожности предъявляя себя миру более бедными и несчастными, чем есть на самом деле, просто на всякий случай, чтобы "не накаркать", украинцы оставляют подлинную счастливую и богатую жизнь как бы на черный день. Черные дни наступают, а подлинная жизнь – нет.

Хорошая новость в том, что самое ценное в жизни не имеет ни цены, ни стоимости. Любовь, общение, поддержка, радость, познание, развитие, хотя могут быть выражены в денежном эквиваленте, приходят в наш мир совсем другими путями.

Однако разговор о деньгах в бедной стране не будет иметь особого смысла, пока мы не научимся думать и говорить о вещах, которые не купишь и за все деньги мира.