Плюс еще 400 тысяч кубометров газа в сутки: в Украине заработала новая мощная скважина

Как сообщили в "Нафтогазе", новую скважину удалось запустить в работу раньше планируемого срока.

Украина прошла отопительный сезон 2023/2024 на собственном газе, благодаря запуску новых скважин и увеличению добычи природного газа. Так, в 2023 году было добыто 13,3 миллиарда кубометров газа. Но в 2024-ом "Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа до 15 миллиардов кубометров, поэтому уже сейчас продолжается работа по поиску и открытию новых скважин. Одна из них, которая приносит стране по 400 тысяч кубометров газа в сутки, уже заработала, сообщили в пресс-службе "Нафтогаза" 6 марта.

"Укргаздобыча", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", с начала года запустила уже четвертую высокодебитную скважину – в сутки она приносит Украине около 400 тысячи кубометров газа. Даже среди высокодебитных скважин этот объект один из самых продуктивных. Украина становится более устойчивой и сильной", – сказано в сообщении.

Новую скважину, как отметили в "Нафтогазе", запустили в работу раньше планируемого срока. Этому поспособствовали два фактора:

более эффективное демонтирование основного бурового оборудования;

досрочное проведение подготовительных работ.

Отмечается, что с начала 2024 года в Украине запустили уже четыре высокодебитные скважины, то есть такие, которые дают большой объем газа.

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Премьер Денис Шмыгаль 4 марта рассказал, благодаря чему Украине покорилось историческое событие. Он отметил что, во-первых, в 2023 году "Укргаздобыча", структурное подразделение "Нафтогаза", запустила в эксплуатацию 86 новых скважин, часть из которых — очень мощные.

"Второй параметр, к сожалению — это потеря территорий вместе с крупными промышленными предприятиями, то есть потеря производственного потребления", — рассказал он.

По словам главы правительства, потребление газа населением зимой сильно не снизилось. Но при этом страна смогла обеспечить "голубым топливом" всех потребителей.

Напомним, 6 марта министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина, после окончания текущего транзитного соглашения с Россией на поставку газа в ЕС, не будет подписывать новое соглашение. Также отметим, что 15 февраля в ЕС решили окончательно избавиться от газа из РФ.