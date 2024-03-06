Многие не успевают: Кабмин планирует продлить срок подачи заявлений на выплаты ВПЛ

Как сообщили в Минреинтеграции, если предложенные изменения согласуют с правительством, тогда переселенцы, которые получали государственную помощь и подали заявление на продление выплат, начнут получать деньги уже с марта.

Кабмин Украины планирует продлить внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) возможность подавать заявление на выплаты от государства. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Подачу заявлений на выплаты ВПЛ планируют продлить до конца апреля

Отмечается, что вопрос обсудили во время заседания Координационного штаба по вопросам ВПЛ. Так, оказалось, обращений о продлении выплат ВПЛ с 1 марта так много, что в некоторые органы социальной защиты населения и ЦПАУ записаться на прием можно не раньше апреля.

"На горячие линии Минреинтеграции обращается много ВПЛ относительно сроков подачи заявлений на продление выплат. Сейчас нарабатываются соответствующие изменения в правительственное постановление, чтобы все нормально успели это сделать", — отметила Вице-премьер-министр Ирина Верещук.

В ведомстве говорят, что уже обсуждаются изменения в постановление КМУ от 20 марта 2022 года № 332, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание переселенцам. Планируется, что украинцам разрешат подавать заявления до 30 апреля 2024 года.

Если предложенные изменения будут согласованы и приняты, тогда внутренне перемещенные лица, которые получали государственную помощь и подали заявление, чтобы продлить выплаты, смогут получать деньги уже с марта.

Выплаты ВПЛ: кто сможет получать финпомощь после подачи заявления

На полгода выплаты продлили следующим категориям ВПЛ:

пенсионерам, получающим пенсию в размере менее 9444 гривны;

гражданам с инвалидностью 1 или 2 группы;

детям с инвалидностью, детям-сиротам и детям, которые остались без родительской опеки;

родителям, воспитывающим детей до 14 лет, которые учатся дистанционно и поэтому их родители не могут работать.

В то же время некоторые украинцы могут продлить выплаты только после подачи заявления. Это:

малолетний ребенок, прибывший в новую общину без сопровождения законного представителя;

беременная женщина после 30-й недели беременности (27-й недели беременности — для женщин, отнесенных к I-IV категориям лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС);

человек, который потерял трудоспособность, но не имеет права на пенсионную выплату и/или получает государственную социальную помощь (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 грн.

Ранее Фокус рассказывал, на какую финансовую помощь могут рассчитывать украинские дети в 2024 году. Также 1 марта стало известно, что польское пправительство хочет продлить временную защиту для украинских беженцев до 2025 года, но параллельно с этим отменить гражданам льготы.