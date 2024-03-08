Пенсии для военных: как они могут измениться в 2024 году

По предварительным расчетам, ориентировочный уровень индексации составит 13%, однако, как подчеркнул эксперт, речь идет об основном размере пенсии — без надбавок.

Украинские военнослужащие имеют право на назначение отдельных видов пенсий и в 2024 году суммы выплат могут увеличиться. Возможные изменения могут возникнуть в связи со всеукраинской индексацией, увеличением прожиточного минимума и вероятными изменениями в расчете военной выслуги, о чем рассказал эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин изданию "На пенсии".

Индексация

Ежегодная индексация пенсий традиционно проводится с 1 марта. Начиная с 2023 года, пенсии военных также подлежат такому перерасчету на общих основаниях. По предварительным расчетам, ориентировочный уровень индексации составит 13%. При этом, как подчеркнул эксперт, речь идет об основном размере пенсии, без надбавок.

Кроме того, на соответствующий процент должны быть увеличены минимальные пенсии по инвалидности, подчеркивает Коробкин. Сегодня минимальная пенсия по инвалидности для военнослужащих составляет:

I группа инвалидности — 5512,19 гривни;

ІІ группа — 5262,01 гривни;

ІІІ группа — 5010,64 гривни.

Следовательно, в марте эти размеры могут вырасти примерно на 651-716 гривен.

Вместе с тем, как замечает эксперт, в зависимости от звания, должности, группы инвалидности и ее причин эти размеры могут быть еще на 10-30% выше.

Прожиточный минимум

Отдельные доплаты ветеранам войны зависят от прожиточного минимума. С 1 января 2024 года прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, увеличился с 2093 до 2361 гривни. Однако перерасчет пенсий и надбавок, зависящих от этого показателя, должен быть произведен только с 1 марта вместе с индексацией. Такое примечание сделано в законе "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Коробкин напоминает, что участникам боевых действий доплачивают к пенсии 25% прожиточного минимума, а лицам с инвалидностью, полученной в результате войны:

I группы — 50%;

ІІ группы — 40%;

ІІІ группы — 30%.

Однако? как утверждает эксперт, общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть меньше:

210% прожиточного минимума — для участников боевых действий;

360% прожиточного минимума — для лиц с инвалидностью III группы, полученной в результате войны;

525% прожиточного минимума — для лиц с инвалидностью II группы, полученной в результате войны;

650% прожиточного минимума — для лиц с инвалидностью I группы, полученной в результате войны.

Таким образом, по данным Коробкина, с марта 2024 года минимальная пенсия участника боевых действий повысится более чем на 560 гривен, а некоторые лица с инвалидностью в результате войны могут рассчитывать на доплату в размере до 1742 гривен.

Если военному сложно получить справку о зарплате

Иногда воинская часть не может выдать справку о заработной плате для назначения пенсии в силу различных причин. Адвокат Андрей Карпенко объяснил, как действовать военному в таких случаях.

Если воинская часть незаконно отказала в предоставлении необходимой справки, нужно подать заявление в Штаб оперативного командования, которому подчиняется часть, или на "горячую" линию Минобороны: 0-800-500-442; 15-12.

Для решения финансовых вопросов адвокат рекомендует обратиться на "горячую" линию департамента финансов Минобороны по вопросам денежного довольствия и социальных выплат: (044) 271-35-59.

За защитой конституционных прав граждан на обращение в органы государственной власти и реализацию их прав на обжалование принятых решений органами государственной власти граждане имеют право обратиться к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека: по электронной почте hotline@ombudsman.gov.ua; через специальный ящик по адресу: ул. Институтская, 21/8, Киев; по адресу секретариата омбудсмена по правам человека: ул. Институтская, 21/8, Киев, 01008. Устно обратиться можно по "горячей" линии: 0-800-501-720.

Напомним, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Фокусу, когда военные могут выйти на пенсию. Военнослужащие вправе выйти на пенсию после 25 календарных лет службы.

Также Фокус рассказывал, кто из военнослужащих не будет платить военные сборы из своего денежного обеспечения.