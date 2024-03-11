Время расплаты: когда заработает реестр убытков, нанесенных российской армией

Как объяснила заместитель министра юстиции Ирина Мудра, в реестр можно будет подавать заявления, касающихся ущерба и вреда, причиненного физлицам, потерявшим жилье в результате российской агрессии.

Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, многие украинцы потеряли свое жилье. Тем временем правительство планирует разрешить гражданам, которые пострадали от агрессии РФ, подавать заявление в международный реестр убытков. Об этом рассказала на Youtube-канале "Укринформа" заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

По ее словам, международный реестр убытков откроют для украинцев в апреле 2024 года. Там можно будет регистрировать заявления, касающихся ущерба и вреда, причиненного физическим лицам, потерявшим жилье в результате российской агрессии.

"Мы начали с этой категории, поскольку в отношении нее многое сделано в Украине. Через приложение "Дія" тоже можно подать заявку и получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество. Эта база на нашей украинской системе уже сформирована, и ее можно будет легко передать в международный реестр", — сказала она.

По ее словам, для украинцев создадут специальную инструкцию, по которой люди будут подавать заявлении. Ожидается, что нужно будет просто заполнять специальную форму с вопросами, ответ на которые: "да" или "нет".

Также пострадавшим от войны украинцам нужно будет предоставить соответствующие доказательства. Речь об экспертизах, показаниях, протоколах полиции, материалах уголовного дела. Эти документы нужно будет загружать в реестр.

Ожидается, что в рамках первого этапа в международный реестр поступят сотни тысяч обращений, поскольку в украинском реестре уже зафиксировано около 500 тысяч заявлений на компенсацию.

Компенсации ущерба нанесенного Россией: каков механизм выплат

Летом 2023 года министр юстиции Денис Малюська сообщил, что механизм, с помощью которого можно будет возместить ущерб нанесенный вооруженной агрессией РФ, уже согласован министрами G-7.

Он объяснил, что такой механизм состоит из трех ключевых элементов:

первый элемент — создание реестра убытков;

создание компенсационной комиссии;

наполнение финансированием.

При этом Малюська подчеркнул, что сумма арестованных активов сравнительно невелика с тем, какие убытки понесла Украина во время войны. Поэтому очень важно, чтобы были арестованы все активы Российской Федерации на Западе.

Тем временем напомним, что Евросоюз и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро (311 млрд долларов) резервов российского Центробанка и 19 млрд евро активов, находящихся под санкциями российских бизнесменов.