"Нафтогаз" теряет деньги на транзите газа: сколько и почему недоплачивают россияне

Ежегодно российский "Газпром" платит украинскому "Нафтогазу" за транзит "голубого топлива" 800 миллионов долларов из 1,2 миллиарда, предусмотренных контрактом.

Российский "Газпром" недоплачивает "Нафтогазу" за транзит газа через украинскую территорию, поэтому украинская компания несет убытки. Об этом в интервью изданию Forbes сказал глава правления компании НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Он объяснил, что в мае 2022 года Украина остановила транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" поскольку ее оккупировала российская армия. "Нафтогаз" предложил перевести объемы газа на ГИС "Суджа", но Россия отказалась от этого предложения.

Поэтому "Газпром" за транзит "голубого топлива" платит украинской компании лишь две трети от предусмотренного контрактом – около 800 миллионов долларов из 1,2 миллиарда долларов в год. При этом "Нафтогазу", по контракту, приходится бронировать для транзита всю мощность украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Поэтому мы сейчас получаем меньше, чем платим Оператору ГТС", – рассказал Чернышев.

В то же время "Нафтогаз" пытается заставить Россию оплатить всю сумму, которая прописана в контракте за транзит газа. Сейчас спор, как отметил глава "Нафтогаза", рассматривается в Стокгольмском арбитраже.

"В Стокгольме были предварительные арбитражи с "Газпромом". На сегодняшний день наше исковое требование составляет 800 миллионов долларов. По итогам года мы его увеличим до почти 1,4 миллиарда долларов. Решение ожидаем в начале 2026 года Есть сильная позиция, поэтому настроены на положительный результат", — сказал он.

Напомним, 31 декабря 2024 года истекает срок контракта между Украиной и Россией на транспортировку российского газа в Европу. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что на недавней встрече министров энергетики, которая состоялась в Париже, многие страны проинформировали Киев о том, что они за последние два года существенно сократили зависимость от российского газа.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, при каком условии транзит газа будет продлен после 31 декабря.

"Если европейские страны выступят или консорциумом, или кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа — мы готовы такую услугу оказывать. Здесь инициатива на стороне ЕС и наших европейских партнеров", — объяснил он.

Глава Кабмина подчеркнул, что сейчас Украина не планирует никаких новых переговоров с Москвой о том, чтобы подписать новый контракт на транзит газа.

21 февраля пресс-служба Министерства энергетики сообщила, что в Украине собираются повторно протестировать газотранспортную систему, чтобы подтвердить готовность инфраструктуры к остановке транзита российского газа.