Меньше газа, больше бедных, ниже рейтинг: какие проблемы имеет экономика России

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Ну "не читайте до обеда советских газет"!)

Добрался наконец-то до ордынской экономики.

Наверняка вы читали бравые рапорты о том, что экономика агрессора, несмотря на санкции, растет.

Но тот, кто имеет глаза, пусть увидит);

Несколько фактов, показывающих "рост":

Общий объем экспорта России в 2023 году сократился на 28,3% до $425,1 млрд. Наиболее ощутимым стало падение поставок в Европу — на 68% до $84,9 млрд. Экспорт газа из РФ обвалился до уровня времен СССР. По итогам 2023 года, "Газпром" продал на экспорт лишь около 69 млрд кубометров газа — минимум с 1985 года. И фактически откатившись на 40 лет в прошлое, российский газовый гигант планирует повысить тарифы на газ для самих россиян. S&P понизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня. Добыча газа системно падает. В 2021 году в России было добыто 762,3 млрд кубометров газа, по итогам 2023 года добыча снизилась до 636,7 млрд. кубометров. Чистая прибыль "Газпрома" за первые девять месяцев 2023 года обвалилась на 44% в годовом выражении, с 779,8 миллиарда рублей до 446,1 миллиарда рублей (по текущему обменному курсу — с $8,46 миллиарда до $4,84 миллиарда). По итогам 2023 года, положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд. Это на 58,5% меньше, чем годом ранее ($337,2 млрд). В июне 2023 года платежный баланс России вообще ушел в отрицательную зону, сообщил ЦБ. Дефицит счета текущих операций составил $1,4 млрд. Представители российских властей частным образом склоняются к мысли, что замороженные Западом резервы центрального банка РФ (не менее $300 млрд. долларов) потеряны. Россия активно печатает деньги. За 2023 год рублевая денежная масса (М2) выросла на 19,4%, тогда как в 2022 году темп ее прироста был выше и составил 24,4%. Печать рубля привела к инфляции в 2022 году до 12% и в 2023 году до 7,5%. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, созданного под руководством Путина, по состоянию на 1 января 2024 года составил 11,97 триллиона рублей или $133,4 млрд в эквиваленте (в 2021 году было $188 млрд). Евро на счетах ФНБ уже кончилось, а куда девать индийские рупии, никто не знает. В России растет количество корпоративных банкротств. Число граждан-банкротов в России превысило 1 млн. Дефицит кадров в России по итогам 2023 года составил 4,8 млн человек. За чертой бедности находились 13,5% жителей России — 19,6 млн человек. Потребительские кредиты в банках России подорожали в декабре до 26%. Ускоряется отток капитала из России. В третьем квартале текущего года чистый отток капитала из России составил $18 миллиардов — по сравнению с предыдущим кварталом, показатель вырос в два раза. В целом, за 9 месяцев года вывоз капитала из страны достигнет почти $50 миллиардов. Однако цифра в несколько раз меньше показателя за весь прошлый год, когда отток капитала составил рекордные $243 миллиарда, или 13,5% ВВП. В годовом выражении, объемы выпуска промышленности в стране сократились рекордно с начала войны в Украине — на 3,1%. Власти России признают главные проблемы отрасли: серьезное технологическое отставание на 10-15 лет от мирового уровня.

В общем, вы видите, насколько "хорошо" дела в экономике у агрессора.

Запас прочности, конечно, они имеют еще большой, но динамика падения очевидна.

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