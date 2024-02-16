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Мнения

Меньше газа, больше бедных, ниже рейтинг: какие проблемы имеет экономика России

Очень популярными стали разговоры о том, что российская экономика растет, несмотря на санкции. Аналитик Анатолий Амелин с помощью конкретных цифр перечисляет 18 совсем не шуточных проблем, которые испытывает агрессор прямо сейчас.

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
eye 20
рубль, деньги
Пропаганда может нарисовать любую экономическую сказку...
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Ну "не читайте до обеда советских газет"!)

Добрался наконец-то до ордынской экономики.

Наверняка вы читали бравые рапорты о том, что экономика агрессора, несмотря на санкции, растет.

Но тот, кто имеет глаза, пусть увидит);

Несколько фактов, показывающих "рост":

  1. Общий объем экспорта России в 2023 году сократился на 28,3% до $425,1 млрд. Наиболее ощутимым стало падение поставок в Европу — на 68% до $84,9 млрд.
  2. Экспорт газа из РФ обвалился до уровня времен СССР. По итогам 2023 года, "Газпром" продал на экспорт лишь около 69 млрд кубометров газа — минимум с 1985 года. И фактически откатившись на 40 лет в прошлое, российский газовый гигант планирует повысить тарифы на газ для самих россиян.
  3. S&P понизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня.
  4. Добыча газа системно падает. В 2021 году в России было добыто 762,3 млрд кубометров газа, по итогам 2023 года добыча снизилась до 636,7 млрд. кубометров.
  5. Чистая прибыль "Газпрома" за первые девять месяцев 2023 года обвалилась на 44% в годовом выражении, с 779,8 миллиарда рублей до 446,1 миллиарда рублей (по текущему обменному курсу — с $8,46 миллиарда до $4,84 миллиарда).
  6. По итогам 2023 года, положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд. Это на 58,5% меньше, чем годом ранее ($337,2 млрд). В июне 2023 года платежный баланс России вообще ушел в отрицательную зону, сообщил ЦБ. Дефицит счета текущих операций составил $1,4 млрд.
  7. Представители российских властей частным образом склоняются к мысли, что замороженные Западом резервы центрального банка РФ (не менее $300 млрд. долларов) потеряны.
  8. Россия активно печатает деньги. За 2023 год рублевая денежная масса (М2) выросла на 19,4%, тогда как в 2022 году темп ее прироста был выше и составил 24,4%.
  9. Печать рубля привела к инфляции в 2022 году до 12% и в 2023 году до 7,5%.
  10. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, созданного под руководством Путина, по состоянию на 1 января 2024 года составил 11,97 триллиона рублей или $133,4 млрд в эквиваленте (в 2021 году было $188 млрд). Евро на счетах ФНБ уже кончилось, а куда девать индийские рупии, никто не знает.
  11. В России растет количество корпоративных банкротств.
  12. Число граждан-банкротов в России превысило 1 млн.
  13. Дефицит кадров в России по итогам 2023 года составил 4,8 млн человек.
  14. За чертой бедности находились 13,5% жителей России — 19,6 млн человек.
  15. Потребительские кредиты в банках России подорожали в декабре до 26%.
  16. Ускоряется отток капитала из России. В третьем квартале текущего года чистый отток капитала из России составил $18 миллиардов — по сравнению с предыдущим кварталом, показатель вырос в два раза. В целом, за 9 месяцев года вывоз капитала из страны достигнет почти $50 миллиардов. Однако цифра в несколько раз меньше показателя за весь прошлый год, когда отток капитала составил рекордные $243 миллиарда, или 13,5% ВВП.
  17. В годовом выражении, объемы выпуска промышленности в стране сократились рекордно с начала войны в Украине — на 3,1%.
  18. Власти России признают главные проблемы отрасли: серьезное технологическое отставание на 10-15 лет от мирового уровня.

В общем, вы видите, насколько "хорошо" дела в экономике у агрессора.

Запас прочности, конечно, они имеют еще большой, но динамика падения очевидна.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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