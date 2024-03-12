В Украине увеличивается количество ФЛП. В Верховной Раде говорят, что так граждане уклоняются от налогообложения и мобилизации, ведь ФОПы не обязаны подавать данные работников в ТЦК и требовать от них постановки на воинский учет перед принятием на работу.

Глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что увеличение количества предпринимателей в Украине не связано с ростом экономики. По мнению Гетманцева, увеличение количества ФЛП в стране связано с попыткой уклонения от налогообложения и попыткой обойти мобилизационные процессы, ведь такие граждане не обязаны подавать данные работников в ТЦК и требовать от людей постановки на воинский учет перед принятием на работу. Об этом нардеп сказал в интервью "Укринформу".

"Мне, как провластному политику, легче было бы сказать, что экономика восстанавливается: смотрите, мол, какой рост... Экономика действительно восстанавливается, но, к сожалению, не такими темпами, какими растет количество ФЛП... Надлежащих предпосылок для существенного роста экономики нет. И увеличение количества ФЛП в значительной степени связано с оптимизацией налогов и с попыткой обойти определенные мобилизационные процедуры — постановку на учет в ТЦК при найме", — сказал Данил Гетманцев.

Фокус собрал экспертные мнения юристов и экономистов относительно ситуации с ростом количества зарегистрированных ФОПов в Украине.

Мобилизация на регистрацию новых ФЛП, по мнению экспертов, не влияет Фото: УНИАН

Работать на себя: почему украинцы массово регистрируют ФОПы

Как рассказала Фокусу Дарья Старовойтова, адвокат, медиатор, партнер АО "Verity group", количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей связано с ростом количества желающих изменить статус с "наемного работника" на работу "на себя", или фрилансеров, которые работают онлайн, например, в ІТ-сфере. И делают они это по нескольким причинам, среди которых — гранты, гибкий график и возможности для развития.

"Самыми популярными сферами среди новых ФЛП в прошлом году стали: розничная торговля, IT, предоставление других индивидуальных услуг, оптовая торговля. Иметь собственный бизнес сейчас модно и выгодно, тем более, есть много возможностей для развития. Об этом свидетельствует, в частности, и рост платформ с онлайн-покупками. ФЛП — это о финансовой независимости, гибкость собственного графика, возможность получить гранты на собственное дело и тому подобное. При этом, чтобы открыть ФЛП, сейчас не нужно привлекать специалистов: это можно сделать с помощью портала "Дія" за полчаса", — рассказала адвокат.

Иметь собственный бизнес сейчас модно и выгодно, тем более, есть много возможностей для развития, отмечают эксперты

А вот мобилизация на регистрацию новых ФОПов, по мнению Дарьи Старовойтовой, не влияет.

"Не уверена, ведь единственный вариант отсрочки для ФЛП — это выполнение оборонных заказов, которые необходимы для обеспечения обороноспособности Украины. И это касается только тех предпринимателей, которые имеют официальные договоры с государственными заказчиками", — объясняет эксперт.

ФЛП в Украине могут использоваться для оптимизации налоговой нагрузки

В то же время ФЛП действительно используются для оптимизации налоговой нагрузки, ведь статус ФЛП позволяет платить налоги в размере меньшем, чем установлено для юридических лиц. Например, если ФЛП на упрощенной системе, то он платит ЕСВ и единый налог (который зависит от группы, на третьей группе это 5% от дохода).

Как отметила недавно в комментарии Фокусу налоговый консультант Александра Томашевская, налоговая нагрузка ФЛП, по сравнению с существующей в Украине налоговой нагрузкой на зарплату, отличается в 8 раз, или на 800%, что очень выгодно для работодателя. "Налог с выплаты в размере 100 000 грн для ФЛП составит 5% или 5000 грн, для "белого" работодателя общие налоги, начисленные и удержанные, составят 41 500 грн. Поэтому работа с работником, являющимся ФЛП, супервыгодна", — пояснила эксперт.

Управляющий партнер АО "Evrika Law", председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников говорит, что за 2023 год предпринимательской деятельностью решили заниматься более 300 тысяч новых ФЛП, а одним из объяснений роста количества ФЛП Шабельников называет значительное количество грантовых предложений, позволяющих вести бизнес, увеличивать количество рабочих мест и, соответственно, поступления в бюджет.

Однако тенденцию увеличения количества предпринимателей в стране эксперты не связывают с восстановлением экономики.

Статус ФЛП позволяет платить налоги в размере меньшем, чем установлено для юридических лиц Фото: УНИАН

"Скорее, это связано со способом избежания чрезмерного налогообложения, поскольку физические лица — предприниматели, плательщики единого налога 1 и 2 групп, не платят военный сбор с минимальной заработной платы. Но как тогда количество ФЛП влияет на уклонение от постановки на учет в ТЦК? Физические лица-предприниматели пока не имеют права на отсрочку во время мобилизации. Это же самое касается и наемных работников таких ФЛП. Возможно, речь идет о получении теоретической отсрочки за счет оформления договоров с госзаказчиками по производству товаров и оказанию услуг, способствующих улучшению обороноспособности страны. Также весомой причиной может быть освобождение мобилизованных ФЛП от налогообложения. Ведь когда предпринимателя призывают в ряды Вооруженных сил, прекращать свою деятельность по закону он не обязан. Но такой ФЛП получает привилегии от государства в виде освобождения от уплаты НДФЛ, единого социального взноса (за себя), единого налога, и может не подавать отчетность", — пояснил в комментарии Фокусу Андрей Шабельников.

Главной причиной роста количества регистрации физических лиц-предпринимателей является экономический кризис Фото: УНИАН

Проблемы мотивируют: как экономический кризис побуждает граждан становиться предпринимателями

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский считает главной причиной роста количества регистрации физических лиц-предпринимателей экономический кризис.

"Главная причина в том, что когда в стране случается экономический кризис, то значительное количество людей оказываются без работы, и из них многие пытаются выжить через самозанятость, создание какого-то микропредприятия. Это нормальная ситуация и, собственно говоря, одна из функций такого микробизнеса в экономике — это как раз то, что он в таких случаях абсорбирует рабочую силу, не требуя при этом государственных расходов, и люди эти заняты производительным трудом — не сидят на пособии, а работают на рынок, предоставляют услуги и производят товары, которые нужны другим. К сожалению, я пока не могу привести статистический график, ведь, как оказалось, статистика у нас есть только с 2010 года, поэтому надо делать отдельный запрос для того, чтобы строить настоящий график, поэтому пока мы этого не сделали, но сделаем", — сказал он в разговоре с Фокусом.

Физические лица-предприниматели пока не имеют права на отсрочку во время мобилизации. Это же самое касается и наемных работников таких ФЛП

Поэтому, при отсутствии соответствующей статистики, говорит эксперт, довольно сложно утверждать, в какой степени это связано именно с оптимизацией налогов или попытками уклониться от мобилизации, ведь по крайней мере не только это является причинами тенденции роста регистраций предпринимательской деятельности.

Владимир Дубровский также сомневается в репрезентативности данных и, соответственно, выводов председателя финансового комитета Верховной Рады.

При отсутствии увеличения размера налогов, которые должны платить ФЛП, то их количество в дальнейшем в Украине будет расти Фото: УНИАН

"Попытка уничтожить "упрощенку" загнала в тень два миллиона работников"

По мнению адвоката Дарьи Старовойтовой, если не будет увеличен размер налогов, которые должны платить ФЛП, то их количество в дальнейшем в Украине будет расти.

Волна создания новых ФЛП не будет спадать, но может замедлиться, в частности, из-за ситуации с безработицей в Украине

Итак, волна создания новых ФЛП не будет спадать, но может замедлиться, в частности, из-за ситуации с безработицей в Украине.

"Безработица значительно уменьшилась, но все же продолжает быть высокой, и есть много внутренне перемещенных лиц, которые вынуждены себе искать какую-то другую судьбу в других местах. Думаю, что это будет продолжаться, но замедленным темпом, потому что, с одной стороны, вопрос стоит не столь остро, с другой, то, что вступила в силу тотальная фискализация, по крайней мере 2 и 3 группы упрощенной системы, — это будет отталкивать от легальной работы и, возможно, даже загонять в тень тех, кто до того работал легально", — отметил Владимир Дубровский. По его словам, по данным Госстата, накануне большой войны, в 2021 году, около 1 млн человек работали неофициально, но не по найму, то есть были или самозанятыми, или нелегальными микропредпринимателями .

"К сожалению, это сопоставимо с количеством тех ФЛП, которые работают легально. Их где-то около 2 млн. Из них на самом деле не все работают. Там надо считать только тех, кто сдает налоговую отчетность. Таких где-то 1,5 млн. Это вполне сопоставимые вещи. Предыдущая попытка уничтожить "упрощенку" во времена Азарова загнала в тень около 2 млн легальных рабочих мест, то есть было потеряно 2,2 млн рабочих мест, а появилось в других секторах где-то 300-400 тысяч. С тех пор те люди, если не покинули Украину вообще, работают в тени и это, к сожалению, очень распространенное явление", — пояснил Дубровский.