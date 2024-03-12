Есть целых 30 дней: какое требование должны выполнить украинцы, чтобы не потерять субсидию
Субсидианты должны в течение 30 дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, информировать о них орган Пенсионного фонда Украины. Иначе помощь на оплату коммунальных услуг они не будут получать.
Государство помогает некоторым украинцам оплачивать часть жилищно-коммунальных услуг, предоставляя им субсидии. Однако помощь можно потерять, если граждане скроют или забудут указать определенную информацию определенную информацию. О соответствующем условии говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива".
Так, субсидианты должны предупреждать о:
- изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;
- изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);
- изменения в составе семьи члена домохозяйства;
- изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
- изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;
- изменения руководителя, исполнителя коммунальных услуг, создание объединения.
Если возникают описанные выше условия, граждане подают новое заявление на назначение субсидии и снова заполняют декларацию .
Как сообщить об изменениях
Это можно сделать на Портале электронных услуг ПФУ. Нужно авторизоваться в личном кабинете, воспользовавшись электронной цифровой подписью, а затем открыть раздел "Обращение" и, следуя инструкциям, узнать нужную информацию.
Также украинцы могут подавать устные или письменные обращения. Для устного обращения придется лично посетить любое отделение Пенсионного фонда и записаться на прием к специалисту.
Зато письменное обращение можно отправить по почте или передать документ в соответствующий орган, учреждение (ПФУ) лично или через уполномоченное им лицо, имеющее доверенность от него.
В письменном обращении должна быть следующая информация:
- фамилия, имя и отчество субсидианта;
- место жительства гражданина;
- суть вопроса, который нужно решить с ПФУ.
Также на письменном обращении должна быть подпись заявителя и дата.
Напомним, украинцам упростили процесс оформления субсидии в 2024 году. Так, с марта граждане могут подавать заявки на получение госпомощи на портале "Дія". Также Фокус рассказывал, что нужно знать внутренне перемещенным лицам, которые хотят оформить субсидию.