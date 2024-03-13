Представители авиакомпаний говорят, что первые рейсы можно запустить в течение нескольких дней после восстановления авиасообщения, на полноценный перезапуск деятельности понадобится минимум несколько месяцев. Но восстанавливать пассажирские авиаперевозки можно только после обеспечения 100% безопасности полетов.

Новость о начале переговоров с регуляторами США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок эксперты считают положительной чисто теоретически. Однако практически реализовать ее пока невозможно, потому что нечем защищать маршруты. Об этом пишет Фокус в своем новом материале"Самолеты вернутся. Почему в Украине снова заговорили об открытии неба".

Сейчас вся территория Украины находится в зоне потенциального поражения российских ракет, и уже третий год небо над Украиной остается закрытым для гражданской авиации. И хотя новости о возможном восстановлении пассажирских авиаперевозок сейчас появляются все чаще, эксперты говорят, что рассчитывать на полеты над Украиной до завершения боевых действий не стоит.

Для возобновления авиасообщения нужны гарантии безопасности Фото: Sky News

"Ключевая предпосылка для открытия любого аэропорта в условиях войны — создание безопасных условий для полетов, — рассказали Фокусу в пресс-службе авиакомпании SkyUp, — Вопросами построения действующей системы безопасности полетов занимается глобальная система, в которую входят мировые и региональные компетентные организации. Если говорить о запуске работы гражданской авиации до завершения войны, то очевидно, что первоочередное разрешение должно быть от авиационных властей Украины на основании комплексного анализа информации, включая военно-политическую составляющую, ведь именно они заботятся о безопасности нашего неба".

Авиация является самым безопасным видом транспорта благодаря строгим стандартам безопасности

В компании отметили, что авиация является самым безопасным видом транспорта именно благодаря строгим стандартам безопасности. Поэтому соответствующую оценку для выполнения полетов должны предоставить также EASA или компетентные органы соответствующих стран-операторов, откуда авиакомпании собираются летать в Украину. Процесс возобновления работы будет зависеть от активной позиции государства, диалога государства с украинскими бизнесами, заинтересованности международных инвесторов, платежеспособности наших граждан.

"Наша деятельность за пределами Украины позволяет поддерживать нам воздушный флот в рабочем состоянии, действующие лицензии и сертификаты авиационного персонала. Сейчас мы получаем новый опыт работы и будем восстанавливать украинскую авиацию по новым стандартам и качеству сервиса. Поэтому уверяем, что как только это станет возможным, мы планируем вернуться в украинское небо первыми", — отметили в SkyUp.

Ни одна страховая не согласится страховать борта и пассажиров, понимая уровень военных рисков

По мнению представителей авиакомпании, заявления о полетах и запуске рейсов "хоть завтра" — это пиар и громкие заголовки. Так как приоритет №1 для авиации — это безопасность пассажиров, пока не будет четкого плана обеспечения этой безопасности, речи о возобновлении полетов идти не будет .

В авиакомпаниях ждут, когда возобновление авиасообщения с Украиной станет реальностью

"Первые рейсы можно запустить в течение нескольких дней после восстановления авиасообщения, на восстановление слаженной работы всего комплекса перевозчиков, аэропортов, хендлинговых служб и т.д. уйдут минимум месяцы, — говорят в авиакомпании. — Должны быть определены источники финансирования реконструкции разрушенной инфраструктуры, принята стратегия восстановления полетов с учетом возможной господдержки для перезапуска отрасли, решений по налоговой нагрузке на аэропорты, авиакомпании, акцизов на топливо и т.д. Кроме того, есть внутренние организационно-технические моменты: возобновление договоров аренды, восстановление логистики, налаживание оборудования и связи с Евроконтролем и тому подобное". Также открыт вопрос со страховыми компаниями — кто будет готов страховать самолеты для выполнения рейсов над Украиной. Ни один рейс не может состояться без соответствующего страхования, поэтому готовность международных страховых компаний к сотрудничеству является обязательным требованием. А если самолеты во флоте не собственные, а взятые в лизинг — нужно разрешение владельцев-лизингодателей, которые предоставляют самолеты авиакомпании для осуществления операционной деятельности.

Первые рейсы можно запустить в течение нескольких дней после восстановления авиасообщения, на восстановление слаженной работы всего комплекса перевозчиков, аэропортов, хендлинговых служб и т.д. уйдут месяцы

Что касается страхования, то, как разъяснил в комментарии Фокусу Василий Шевченко, и.о. министра транспорта и связи Украины 2008-2010, есть ориентировочные пределы выплат при потере самолета и гибели пассажиров, привязанные к курсу специальных прав заимствований МВФ. Сейчас компенсация за самолет составляет около 100 млн долларов, компенсация за гибель человека — в пределах 200 тыс долларов. Но если будет доказано, что возможность полетов была переоценена, пойдут дополнительные судебные иски, и суммы будут астрономические. Ни одна страховая не согласится страховать борта и пассажиров, понимая уровень военных рисков.

Напомним, по словам министра транспорта Франции Клемана Бона, Украина готовится к открытию гражданских авиарейсов, о чем говорит "упорная работа" над реализацией процесса открытия авиапространства для гражданских самолетов.

Как ранее писал Фокус, отсутствие авиаперевозок практически отбросило транспортные возможности Украины на столетие назад.