От 6 до 8 тысяч гривен: в Украине ввели новую финпомощь для детей

Согласно решению Кабинета министров, ежемесячную адресную финансовую помощь будут начислять детям в возрасте от 1 до 15 лет.

Кабмин Украины ввел адресную помощь, которую будут выплачивать некоторым детям. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он объяснил, что Кабинет министров внес изменения в свое постановление №674 от 3 августа 2020 года "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц" и ввел адресную помощь детям погибших защитников и защитниц Украины.

Денежную поддержку будут оказывать не только тем детям, родители которых погибли на поле боя — ежемесячные выплаты предусмотрены и для семей защитников или защитниц, которые скончались от ранений или заболеваний, полученных во время участия в военных действиях.

Выплаты назначат, если:

погибший кормилец не состоял в составе добровольческих формирований территориальных общин;

у погибшего не было страхового стажа, который был бы ему необходим для назначения пенсии по III группе инвалидности — от 1 до 15 лет.

Помощь будет предоставляться детям в возрасте от 1 до 15 лет. Размер минимальной ежемесячной выплаты составит:

7 800 гривен — если в семье один ребенок,

6 100 гривен — каждому ребенку, если в семье двое или более детей.

В то же время, по словам исполняющего обязанности министра по делам ветеранов Александра Порхуна, выплаты дети начнут получать с 1 апреля 2024 года.

"Минветеранов обратилось к Минсоцполитики с просьбой урегулировать вопрос назначения выплат в связи с потерей кормильца членам семей погибших. Как результат, с 1 апреля дети погибших добровольцев получат адресную помощь в повышенных размерах", — сказал он.

Выплаты семьям погибших воинов в 2024 году

В 2024 году семьям погибших военнослужащих государство выплачивает 15 миллионов гривен. В законе о спецзащите военных говорится, что финансовая помощь предусмотрена родителям, одному из супругов, не женившемуся во второй раз, детям, не достигшим совершеннолетия, и иждивенцам.

В то же время государство откажет в выплате, если гибель или смерть являются:

последствиями совершения погибшим уголовного или административного правонарушения;

последствиями совершения погибшим действий в состоянии опьянения;

последствиями умышленного причинения повреждения, самоубийства.

Напомним, военнослужащим, которые воюют с россиянами на передовой, планируют платить до 200 тысяч гривен ежемесячно. Народный депутат Руслан Горбенко объяснил, как можно реализовать эту идею с учетом того, что в государственном бюджете есть дефицит средств. Тем временем в Киеве мобилизованным гражданам начали выплачивать по 30 тысяч гривен единовременной помощи.