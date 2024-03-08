Киевлянам выплачивают по 30 тысяч гривен помощи: кто может получить

Решение о выплатах приняли еще в конце 2023 года, однако первые выплаты киевляне начали получать на свои карточные счета только в начале марта 2024 года.

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В Киеве мобилизованным жителям столичные власти начали выплачивать единовременную финансовую помощь, размер которой составляет 30 тысяч гривен. Об этом сообщила 8 марта пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Выплаты мобилизованным: что известно

"Первые 473 военнослужащих, которые мобилизовались в ряды ВСУ после 1 декабря 2023 года, получили материальную помощь от столицы на банковские счета", — говорится в сообщении.

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Заметим, что решение выплачивать мобилизованным денежную помощь столичный городской совет поддержал еще в конце 2023 года, но инициативу удалось реализовать только в начале марта 2024-го.

Выплата является одноразовой, ее начисляют в безналичной форме на социальный (зарплатный) счет автоматически.

В то же время в начале февраля в Киеве решили расширить перечень получателей помощи. Если раньше такую сумму получали жители города, которых мобилизовали в армию после 1 декабря 2024 года, то отныне материальную помощь будут оказывать лицам, которые уже подписали контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Что нужно для получения денежной помощи

Мобилизованный человек должен предоставить ТЦК и СП следующие документы:

копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты;

справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

На основании этого Департамент социальной и ветеранской политики КГГА будет осуществлять единовременную денежную помощь. Выплату столица предоставляет для того, чтобы новобранцы получили дополнительное материальное обеспечение.

Между тем аудиторы Министерства обороны Украины выяснили, что некоторые военнослужащие получали вознаграждение за участие в боевых действиях, хотя на самом деле находились в пунктах постоянной дислокации на мирных территориях. Всего таких нарушений установлено на сумму 186,6 миллиона гривен. Также напомним, что украинским военным повысили размер компенсации, которую им выплачивают в случае аренды жилья.

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Напомним, что в июле 2023 года в Украине отказались от льготной системы налогообложения, по которой бизнесу во время войны разрешалось платить только 2% от дохода вместо 5%.