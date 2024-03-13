Украинцам хотят в десять раз увеличить помощь при рождении ребенка: как изменятся суммы

В новом законопроекте, который еще должны рассмотреть депутаты Верховной Рады Украины, помощь за рождение первого ребенка предлагают повысить до более 300 тысяч гривен.

На сайте Верховной Рады Украины (ВРУ) появился законопроект, в котором описана идея увеличить размер помощи при рождении ребенка. Если сейчас гражданам выплачивают 41 280 гривен, то сумму помощи хотят увеличить до 384 тысячи гривен. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно размера помощи при рождении (усыновлении) ребенка и установления государственной помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста опубликовали на сайте парламента 11 марта 2024 года.

Выплаты при рождении ребенка: что может измениться

В пояснительной записке авторы документа объясняют целесообразность увеличения помощи при рождении ребенка.

"За последние десять лет рождаемость в Украине сократилась на 40%. Причиной сокращения рождаемости является много факторов, однако одним из главных остается низкий уровень помощи при рождении ребенка, а также военные действия на территории Украины в результате вооруженной агрессии страны-террориста России", — говорится в тексте.

Поэтому предлагается, чтобы размер помощи при рождении ребенка зависел от размера прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на день рождения ребенка. Соответственно, выплаты будут следующими:

за рождение первого ребенка семье предлагают выплачивать 384,5 тысячи гривен (150 прожиточных минимумов сейчас);

(150 прожиточных минимумов сейчас); за рождение второго ребенка — 256,3 тысячи гривен (100 прожиточных минимумов);

(100 прожиточных минимумов); за рождение третьего и каждого последующего ребенка — 128,2 тысячи гривен (50 прожиточных минимумов).

Единовременную выплату предлагают установить в размере 51,3 тысячи гривен. Остальную сумму родителям будут выплачивать в течение 36 месяцев. Деньги будут поступать равными частями.

Инициаторами законопроекта является ряд народных депутатов, среди которых и бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. 11 марта проект закона зарегистрировали в Верховной Раде, а уже 12 числа документ начали изучать в Комитете ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики. После этого проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" должны вынести на рассмотрение парламента.

Выплаты при рождении ребенка: сколько семьи получают сейчас

Несмотря на то, что в Украине с 1 января вырос прожиточный минимум и повысилась минимальная зарплата, выплаты при рождении ребенка не претерпели изменений. Так, в 2024 году сумма государственной помощи составляет 41 280 гривен, деньги родители получают частями.

Сначала семье предоставляют сразу 10 320 гривен, а в дальнейшем остаток суммы выплачивают равными частями в течение 36 месяцев. Это означает, что родители ежемесячно получают по 800 гривен от государства.

Напомним также, что в Украине родителям с новорожденными детьми предоставляют бесплатно "Пакет малыша", в котором есть все необходимые предметы для ребенка. Также Фокус рассказывал, выплатят ли переселенцам помощь на проживание в марте.