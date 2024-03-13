Цены на продукты не удивляют рекордами: на каких покупках украинцы могут сэкономить

По данным Государственной службы статистики, в Украине продолжают снижаться цены на некоторые популярные продукты. В частности, дешевеют яйца и крупы, также происходят изменения с ценами на мясо.

Несмотря на опасения некоторых экспертов, что цены на продукты в Украине резко вырастут из-за блокады границы с Польшей, по итогам февраля наблюдается кардинально иная ситуация. Например, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, в Украине дешевеют крупы и яйца.

Как изменились цены на продукты

Итак, в феврале 2024 года в Украине дешевели гречневые крупы. Так, цены, в среднем, снизились на 3,1%, поэтому сейчас этот товар в магазинах покупателям предлагается по 28 гривен/килограмм.

Снижались цены и на яйца. Они, как свидетельствуют данные госструктуры, стали дешевле на 2,8% и стоят сейчас 49,6 гривны за десяток. Также для украинцев подешевело мясо, в частности свинина — на 2,7% до 179,8 гривны/килограмм. Изменились цены и на куриное филе, хотя и всего на 1% - мясо подешевело до 158 гривен/килограмм .

В то же время некоторые продукты продолжали прибавлять в цене. Это касается картофеля, который подорожал на 6% и стоит 22,8 гривни/килограмм, а также свеклы, которая подорожала на 5,9% — до 17,1 гривни/килограмм, и яблок, за килограмм которых покупатели отдают, в среднем, 23,2 гривни (плюс 5,1%).

Что будет с ценами весной

Если сейчас украинцы могут видеть снижение цен на некоторые продукты, то уже весной начнется новая волна подорожания. Так, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, будут прибавлять в цене, в частности, яйца, поскольку обновятся цены на комбикорм для птиц. Но какого-то серьезного колебания цен эксперт не прогнозирует и отмечает, что стоимость украинских продуктов почти не изменится. Зато могут подорожать импортные продукты из-за блокады украино-польской границы. Он пояснил, что почти 92% продукции, которая представлена на украинском рынке — от местных производителей. Завозят в Украину рыбу и экзотические фрукты.

"Серьезных причин для роста цен на те товары, которыми мы полностью себя обеспечиваем, нет, — говорит эксперт. — С овощами проблем не будет. Мы посадили много лука, моркови, поэтому большого роста цен не ожидаем. Импорт, который создавал конкуренцию отечественному производителю, будет продаваться по тем же ценам, что и раньше. Если импортные продукты будут стоить дороже, их в принципе никто не будет покупать", — отметил он.

Напомним, недавно украинцев предупредили, что за популярный среди многих фрукт в будущем придется платить немалые деньги. Все из-за стремительного изменения климатических условий на Земле. Также ранее Фокус писал о возможных последствиях запрета импорта польской молочки.