Украина решила поставлять нефть через страну в ЕС: как план нужно реализовать

Проект позволит поставлять сырье на нефтеперерабатывающие заводы сразу в несколько европейских стран.

В Украине хотят реализовать план по строительству нефтепровода в соседнюю Польшу по маршруту "Броды — Адамова Застава". Реализовать проект возможно за два-три года, сообщили в пресс-службе "Укртранснефти" по итогам заседания украинско-польской межправительственной комиссии.

Нефтепровод "Броды – Адамова Застава": детали

Отмечается, что нефть будет транспортироваться в реверсном и аверсном направлениях – из Гданьска через Плоцк и Адамову Заставу в Броды и наоборот – из Бродов в Адамову Заставу. Так появится возможность поставлять сырье на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сразу в несколько европейских стран: в Словакию, Чехию и Венгрию.

"Стороны продолжают выражать заинтересованность в решении ключевых вопросов, что позволит завершить строительство нефтепровода "Броды – Адамова Застава" в течение двух-трех лет", — сказано в сообщении.

Протяженность участка "Броды – Адамова Застава" должна составлять 396,3 км, из которых 270,6 км труб проложат в Польше, а 125,7 км на территории Украины.

Нефтепровод "Одесса-Броды"

Строительство было завершено Украиной в 2002 году. Протяженность нефтепровода составила 670 километров, а мощность 14,5 миллиона тонн нефти в год. По этой трубе планировали транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть, минуя турецкие проливы, из порта "Пивденный" под Одессой на нефтеперерабатывающие заводы Восточной и Центральной Европы и в Северную Европу через Гданьский порт. В планах также было продлить маршрут до польских Плоцка и Гданьска, однако задуманное не удалось реализовать из-за нехватки денег.

В 2010 году по этому нефтепроводу прокачивали нефть из Венесуэлы и Азербайджана на НПЗ Беларуси. Но в 2011 году поставки прекратились, после этого нефтепровод "Одесса-Броды" больше не использовали.

Напомним, Европейский Союз в середине 2023 года запретил транспортировку нефти по части российского нефтепровода "Дружба". Речь идет об южной ветки нефтепровода, по которой "черное золото" из РФ поступало в страны Европы. Также Фокус рассказывал, как Украина собирается увеличить добычу собственной нефти в 2024 году.