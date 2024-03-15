Переселенцы смогут проще арендовать жилье: что предлагают в Кабмине

Новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц, как ожидается, должен заработать в июне 2024 года.

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), кроме помощи на проживание, планируют также разрешить пользоваться субсидиями на аренду жилья. Соответствующий проект создали в Министерстве социальной политики, а реализовать его хотят в течение двух лет, сообщила пресс-служба ведомства 15 марта.

Как пояснили в ведомстве, в субсидии для переселенцев уже будет учтена стоимость аренды жилья в разных городах. Так, одна из аналитических компаний провела для ведомства исследование и выяснила, что цены на жилье:

в Киеве на 22% выше средних по стране;

на Закарпатье — выше в 2,5 раза;

в Николаеве — ниже на 30-35%.

Дешевле всего же арендовать жилье, по данным ведомства, можно в Черниговском, Сумском, Харьковском и Херсонском регионе.

Также размер субсидии будет зависеть от:

количества лиц в семье, которая арендует жилье;

доходов домохозяйства;

способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

"Сейчас проект решения о такой помощи согласовывается в середине правительства. Ожидаем, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", — отмечается в в сообщении.

К слову, уже с апреля 2024 года, как ожидается, украинцы смогут подавать заявки на компенсацию за ущерб, нанесенный агрессией России. По словам заместителя министра юстиции Ирины Мудрой, сначала такая возможность появится у физических лиц.

"Мы начали с этой категории, поскольку по ней многое сделано в Украине. Через приложение "Дія" тоже можно подать заявку и получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество. Эта база на нашей украинской системе уже сформирована, и ее можно будет легко передать в международный реестр", — пояснила чиновница.

Тем временем в Украине помощь на проживание, которую сейчас получают переселенцы, хотят предоставлять еще большему количеству граждан. Изменения, инициированные Министерством социальной политики, могут произойти уже в марте. Также Фокус рассказывал, какую финансовую помощь могут получить украинские семьи с детьми.