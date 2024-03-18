Льготы на оплату коммуналки: в Кабмине объяснили, как получить скидку 75%

Украинцы, которые хотят получить скидку на жилищно-коммунальные услуги, могут сделать это лично, онлайн, или отправив необходимые документы по почте.

В Украине участники боевых действий могут тратить на жилищно-коммунальные услуги значительно меньше денег. Для этого им нужно воспользоваться льготой, которую предоставляет государство и получить скидку, размер которой составляет 75%. Об этом 18 марта сообщили на Правительственном портале.

Отмечается, что льготу участникам боевых действий предоставляют не на все жилищно-коммунальные услуги. Так, получить скидку и платить меньше, можно:

за газоснабжение, если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение, при этом потребление должно быть не выше 3,3 кубических метров на одного человека в месяц;

за поставку электроэнергии в жилых помещениях с газовыми плитами, при наличии централизованного снабжения горячей воды — 70 кВт/ч в месяц на семью из 1 человека. На каждого из остальных членов семьи — дополнительно 30 кВт/ч в месяц. Но есть ограничение — "льготный" объем не должен превышать 190 кВт/ч в месяц.

Какие документы необходимы для получения скидки

Гражданам понадобятся следующие документы:

заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы;

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;

удостоверение участника боевых действий;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКВП, идентификационный код).

Украинцам объяснили, как получить скидку на оплату коммуналки Фото: Правительственный портал

Подать документы можно 3 способами:

лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ) независимо от места регистрации или места фактического проживания/в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов, которые соответствуют территориальным общинам/в ЦНАПах;

по почте — отправить копии документов на почтовый адрес Главного управления Пенсионного фонда в своей области;

онлайн — на веб-портале электронных услуг ПФУ или на портале "Дія".

Куда обращаться украинцам, которые хотят оформить льготу на оплату коммуналки Фото: Правительственный портал

Перерасчет стоимости коммунальных услуг

В Украине в начале 2024 году изменился порядок осуществления перерасчета стоимости коммуналки, поэтому потребителям разрешили не платить за некоторые предоставленные коммунальные услуги. Так, не оплачивать можно, если:

коммунальные услуги были предоставлены не в полном объеме;

коммунальные услуги вовсе не предоставлялись;

коммунальные услуги не соответствовали определенным стандартам качества.

Правительство, в частности, определило, что потребитель может требовать перерасчета стоимости ЖКУ, если существует хотя бы один из приведенных выше признаков. Чтобы перерасчет состоялся, потребителю нужно подготовить акт-претензию и предоставить документ регулятору.

Ранее стало известно, что украинцам упростили процесс оформления субсидии. Так, граждане уже могут подавать заявки в приложении или на портале "Дія". Также Фокус рассказывал, как украинцу, который отказался от газоснабжения, насчитали штраф в размере 14 тысяч гривен.