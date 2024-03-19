Украинцам предоставляют компенсацию на приобретение жилья: кто может получить

По информации Минреинтеграции, в 2024 году государственную компенсацию планируют выплатить более 2 тысячам человек.

Некоторые украинцы могут получить от государства компенсацию на приобретение жилья. Как сообщили 19 марта в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в Госбюджете на 2024 год предусмотрели почти 5,75 миллиарда гривен.

Кто может получить компенсацию на приобретение жилья

Отмечается, что получить государственную компенсацию на приобретение жилья имеют право ветераны войны и члены семей погибших защитников и защитниц, а также:

лица с инвалидностью вследствие войны I и II группы (АТО/ООС/мероприятия обороны, участие в боевых действиях на территории других государств);

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы (АТО/ООС до 1 июня 2018 года). Год пребывания в базе данных ВПЛ — до 24 февраля 2022 года;

члены семьи лица, погибшего (пропавшего без вести), умершего в результате АТО/ООС/мероприятий обороны, участия в боевых действиях на территории других государств.

"Таким образом, может быть выплачена компенсация на приобретение жилья более 2 тысячам человек по трем программам Минветеранов", — говорится в сообщении.

Как получить компенсацию от государства

Сначала гражданам нужно встать на квартирный учет. Для этого понадобятся необходимые документы:

справка о зарегистрированном (задекларированном) месте жительства на заявителя и каждого члена семьи или ВПЛ;

копия удостоверения участника боевых действий (УБД)/лица с инвалидностью вследствие войны/члена семьи погибшего;

справка о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы;

копия паспорта или свидетельства о рождении и идентификационного налогового номера всех членов семьи.

С дальнейшими шагами, которые нужно выполнить для того, чтобы подать заявку и получить государственные деньги, можно ознакомиться на инфографике:

Какие документы понадобятся для компенсации Как зарегистрироваться на компенсацию Как зарегистрироваться на компенсацию

В Украине ввели новую финансовую помощь для детей

С 1 апреля 2024 года дети погибших украинских защитников-добровольцев, у которых есть статус члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины, будут получать обновленные выплаты от государства. Им, в частности, будет предоставляться адресная помощь в повышенных размерах:

7,8 тысячи гривен на одного несовершеннолетнего,

на одного несовершеннолетнего, 6,1 тысячи гривен - на каждого, если в семье двое и более детей.

"Минветеранов обратилось в Минсоцполитики с просьбой урегулировать вопрос назначения выплат в связи с потерей кормильца членам семей погибших. Как результат, с 1 апреля дети погибших добровольцев получат адресную помощь в повышенных размерах", — отметил исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун.

Недавно Фокус писал, какие максимальные суммы выплачивают украинцам за поврежденное и уничтоженное жилье. Также напомним, что украинским ветеранам повысили пенсионные выплаты.