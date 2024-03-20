Экспорт российской нефти снизился на 730 тысяч баррелей в день: что способствовало, — Bloomberg (фото)

Еженедельный экспорт российской нефти, по подсчетам экспертов рынка, оказался значительно ниже уровня, который Россия обещала партнерам ОПЕК+ в рамках более широкой кампании по ограничению добычи и поддержанию цен.

Морской экспорт российской нефти утратил свои темпы, усиленно наращиваемые с начала 2024 года — за неделю его объемы сократились до 2,97 миллиона баррелей в день. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным медиа, трехдневный перерыв загрузки нефти в порту Приморск на Балтийском море из-за технических неполадок и сильные ветры у Козьмино на Тихоокеанском побережье нарушили отправки нефти в этих двух важнейших нефтяных портах России.

В связи с этим, по словам экспертов агентства, общая стоимость экспорта российской нефти снизилась с многомесячного максимума предыдущей недели, упав с 1,86 миллиарда долларов США за неделю до 10 марта до 1,48 миллиарда долларов США за неделю до 17 марта.

Фото: Скриншот

"Объемы экспорта российской нефти морем за неделю до 17 марта сократились на 730 тысяч баррелей в день — до 2,97 миллиона баррелей в день. То есть недельные объемы поставок были примерно на 620 тысяч баррелей в день ниже среднего показателя, зафиксированного в мае и июне, или на 320 тысяч баррелей в день ниже российского плана на первый квартал", — приводят цифры аналитики рынка.

В результате всех факторов с учетом атак украинских дронов на российские НПЗ, что привело к сокращению мощностей примерно на 600 тысяч баррелей в день, еженедельный экспорт нефти оказался значительно ниже уровня, который Россия обещала партнерам ОПЕК+ в рамках более широкой кампании по ограничению добычи и поддержанию цен.

Фото: Скриншот

Санкции по танкерному флоту

Кроме того, сказываются санкции в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, и нескольких компаний, участвующих в торговле, хотя до сих пор общие потоки не сократились в сколько-нибудь существенном масштабе.

Российская государственная нефтяная танкерная компания ЧАО "Совкомфлот" заявила, что ужесточение мер США оказывает давление на ее деятельность, что является последним признаком того, что эти меры усложняют доставку нефти в страну. Так, два танкера с флагманской российской нефтью марки Urals простаивают у западного побережья Индии более трех недель без каких-либо указаний о том, когда они разгрузятся.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы в скором времени должны получить большую часть американской нефти почти через год после того, как ужесточение санкций США ограничило торговлю с Россией и вынудило переработчиков искать источники поставок в других местах.

Танкеры, перевозящие российские баррели, стали делать странные вещи после ужесточения санкций США, как считают в РФ. Суда, ожидавшие разгрузки сырой нефти Sokol на индийских нефтеперерабатывающих заводах, в середине декабря развернулись, и многие из них впоследствии направились в китайские порты.

Фото: Скриншот

Всего за неделю, закончившуюся 17 марта, 27 танкеров загрузили 20,8 млн баррелей российской нефти, свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов. Это примерно на 5,1 миллиона баррелей меньше, чем на предыдущей неделе.

Атаки украинских дронов по нефтебазам России

Эти действия Украины ознаменовали новый этап российско-украинской войны. Агентство Bloobmerg подсчитало, что за этот год были атакованы по меньшей мере девять крупных нефтеперерабатывающих заводов, что привело к выходу из строя 11% нефтегазовых мощностей России.

"Эта кампания становится ключевым элементом обороны Украины, позволяя Киеву проникать вглубь российской территории и наносить удары по отраслям, критическим для военных усилий Кремля и его финансовой стабильности", — отмечают эксперты.

Напомним, ранее Фокус писал, что с начала 2024 года беспилотники успешно атаковали не менее 8 крупных нефтеперерабатывающих заводов в РФ, которые производят десятки миллионов баррелей нефтепродуктов.

Так, по данным СМИ, 12 марта в результате атаки украинских дронов остановилась крупнейшая первичная установка по переработке нефти на нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл" в Нижегородской области.