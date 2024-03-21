Переселенцы получат новую помощь от ООН: кому выплатят 10800 гривен

Некоторые украинцы, если они будут соответствовать определенным критериям уязвимости, смогут рассчитывать на денежную помощь от УВКБ ООН.

Украинским семьям в апреле выплатят по 10,8 тысячи гривен на каждого члена семьи. Деньги от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) будут выплачивать внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Киеве и области. Собирать данные о претендентах будет благотворительный фонд "Право на защиту", говорится в Telegram-канале организации.

Как зарегистрироваться, чтобы получать выплаты

Претенденты должны заполнить одну анкету на всю семью. Подать заявку на получение выплат можно, если семья:

не получала ранее помощи от международных организаций;

имеет доход менее 5,4 тысячи гривен на члена семьи;

относится к определенным категориям и имеет хотя бы один из критериев уязвимости.

Отмечается, что в течение трех месяцев, граждане будут получать по 3,6 тысячи гривен.

Форма для записи появится 5 апреля, она будет доступна по ссылке.

Кому выплатят финансовую помощь

Отмечается, что на денежные выплаты могут претендовать:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые переместились после 24 февраля 2022 года;

люди, которые вернулись к своим местам постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24.02.2022

Также семья должна принадлежать к следующим категориям уязвимости:

имеет только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или со стариками (55 лет и старше);

возглавляет один одинокий / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет

с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение)

Правительство планирует расширить список получателей помощи ВПЛ

В 2024 году, вероятно, помощь на проживание от государства будут предоставлять большему количеству граждан. Так, планируется, что финансовую поддержку также будут получать:

патронатные воспитатели и дети, устроенные в их семьях;

дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье менее 9444 грн);

люди старше 55 лет;

люди с инвалидностью III группы (если доход на одного получателя не превышает 9 444 грн в месяц);

люди, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, который нуждается в уходе, до 6 лет;

люди с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;

семьи, имеющие детей в возрасте до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Недавно Фокус рассказывал, кто из украинцев может получить сразу десять пенсий. Соответствующее условие есть в законе №1788 "О пенсионном обеспечении" и законе №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".