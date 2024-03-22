План на полмиллиарда: в "Нафтогазе" рассказали, как увеличат добычу газа во время войны

В компании говорят, что постепенно наращивают темпы бурения новых скважин, поэтому в 2024 году добыча газа должна увеличиться.

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию в Украине продолжают добывать собственный газ. Более того — отопительный сезон 2023/2024 стране удалось полностью пройти с газом собственного производства. Между тем компания "Нафтогаз" в 2024 году планирует расширять свои мощности и запускать в работу новые скважины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Какие планы у "Нафтогаза" на 2024 год

По словам председателя правления компании Алексея Чернышева, компания запланировала увеличить добычу природного газа. Ожидается, что показатель добычи вырастет на полмиллиарда кубометров.

"Наш план на 2024 год — нарастить добычу "голубого топлива" минимум на полмиллиарда кубометров. Мы увеличиваем темпы бурения новых скважин, используем современные технологии как для исследования недр, так и для непосредственной добычи газа", — сказал он.

Параллельно с ростом добычи должен увеличиться объем газа, который хранится в украинских хранилищах. Речь идет о топливе, принадлежащем иностранным энергетическим компаниям.

"В 2024 году мы стремимся привлечь около 4 миллиардов кубических метров газа иностранных трейдеров к хранению в наших подземных хранилищах", — подчеркнул Алексей Чернышов.

В то же время 13 февраля 2024 года компания "Укргаздобыча", которая входит в структуру компаний "Группы Нафтогаз", удалось достичь наибольшей суточной добычи газа с декабря 2018 года. Так, по итогам 8 февраля, компания добыла 38,54 миллиона кубометров товарного ресурса.

Сколько природного газа было добыто в Украине в 2023 году

По информации "Нафтогаза" в прошлом году в Украине ввели в эксплуатацию 86 новых газовых скважин. Часть из них имеют начальный дебит газа в более 100 тысяч кубометров. Благодаря этому в Украине было добыто более 1 миллиарда кубометров газа.

Как отметили в пресс-службе, это лучший результат годовой добычи из новых скважин с 2002 года.

Напомним, ранее в "Нафтогаз" объяснили, когда для бытовых потребителей в Украине повысят тарифы на газ. Также мы писали, как увеличится добыча нефти в Украине в 2024 году