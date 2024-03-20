Украинцы получают счета после отказа от газа: в "Нафтогазе" объяснили, что делать

Украинцы, которые отказались от газоснабжения, могут все равно получать счета за газ. Оплачивать их не нужно, если выполнить одну процедуру.

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Украинцам могут поступать счета даже после того, как они отказались от газоснабжения, а специалисты перекрыли им "газовую трубу". Например, недавно стало известно о случае, как жителю Полтавской области Михаилу Василенко, который еще в 2020 году официально отказался от использования газа, через несколько лет узнал, что задолжал за газовые услуги около 14 тысяч гривен. Между тем в газоснабжающей компании "Нафтогаз" объяснили, что делать потребителям в таких ситуациях.

Как сообщить об отключении от газоснабжения, если получили квитанцию

Отмечается, что сначала клиенты должны обратиться к своему оператору ГРМ (обл- или горгаза), ведь именно на его счета приходит оплата за доставку (распределение) "голубого топлива". Также оператор ГРМ отвечает за учет и начисление объемов потребленного газа.

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В "Нафтогазе" говорят, что оператору ГРМ нужно предоставить заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа или доказательства об отключении. После этого оператор ГРМ предоставит скорректированные данные ГК "Нафтогаз Украины".

"На основании этих данных мы сможем сделать перерасчет суммы к оплате, а также аннулировать необоснованные начисления", — рассказали в "Нафтогазе".

Тарифы на газ: что будет с ценами в апреле

Фокус ранее уже писал, что власти не планируют пересматривать тарифы на газ как минимум до конца отопительного сезона 2023/2024. В то же время большая часть бытовых потребителей являются клиентами "Нафтогаза" и покупает "голубое топливо" по фиксированному тарифу в 7,96 гривны за кубический метр. Цена для населения не изменится и в апреле.

Тарифы других поставщиков в апреле, как и раньше, будут колебаться от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр. Наименьшую цену для своих клиентов установила компания "Эру людям", а самую высокую — "Светлогаз".

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19 марта глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов предупредил о планах досрочно завершить отопительный сезон 2023/2024. По его словам, этому способствует относительно теплая погода в марте, хотя традиционно тепло в жилых домах и коммунальных учреждениях страны отключают с 15 апреля. Также напомним, как Украина спровоцировала подорожание "голубого топлива" на газовых хабах в Европе.