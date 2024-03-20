Українці отримують рахунки після відмови від газу: у "Нафтогазі" пояснили, що робити

Українці, які відмовилися від газопостачання, можуть все одно отримувати рахунки за газ. Сплачувати їх не потрібно, якщо виконати одну процедуру.

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Українцям можуть надходити рахунки навіть після того, як вони відмовилися від газопостачання, а фахівці перекрили їм "газову трубу". Наприклад, нещодавно стало відомо про випадок, як мешканцю Полтавської області Михайлу Василенку, який ще у 2020 році офіційно відмовився від використання газу, за кілька років дізнався, що заборгував за газові послуги близько 14 тисяч гривень. Тим часом у газопостачальній компанії "Нафтогаз" пояснили, що робити споживачам у таких ситуаціях.

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Зазначається, що спочатку клієнти мають звернутися до свого оператора ГРМ (обл- чи міськгазу), адже саме на його рахунки приходить оплата за доставку (розподіл) "блакитного палива". Також оператор ГРМ відповідає за облік та нарахування об’ємів спожитого газу.

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У "Нафтогазі" кажуть, що оператору ГРМ потрібно надати заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу або докази про відключення. Після цього оператор ГРМ надасть скориговані дані ГК "Нафтогаз України".

"На підставі цих даних ми зможемо зробити перерахунок суми до оплати, а також анулювати необґрунтовані нарахування", — розповіли у "Нафтогазі".

Тарифи на газ: що буде із цінами у квітні

Фокус раніше вже писав, що влада не планує переглядати тарифи на газ як мінімум до кінця опалювального сезону 2023/2024. Водночас більша частина побутових споживачів є клієнтами "Нафтогазу" та купує "блакитне паливо" за фіксованим тарифом у 7,96 гривні за кубічний метр. Ціна для населення не зміниться й у квітні.

Тарифи інших постачальників у квітні, як і раніше, коливатимуться від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр. Найменшу ціну для своїх клієнтів встановила компанія "Еру людям", а найвищу — "Світлогаз".

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19 березня глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов попередив про плани достроково завершити опалювальний сезон 2023/2024. За його словами, цьому сприяє відносно тепла погода у березні, хоча традиційно тепло у житлових будинках та комунальних установах країни відключають з 15 квітня. Також нагадаємо, як Україна спровокувала подорожчання "блакитного палива" на газових хабах у Європі.