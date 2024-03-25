Пенсия в Украине: как самостоятельно рассчитать размер будущих выплат

В Украине создали специальный сервис, где каждый гражданин может определить размер будущей пенсии и даже возраст ее получения. Для этого нужно лишь зарегистрировать личный кабинет на вебпортале ПФУ и внести свои данные.

В 2024 году украинцы имеют возможность рассчитать размер пенсионных выплат и возраст выхода на пенсию, просто вводя свои личные данные и сумму актуального дохода в электронный сервис. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В ведомости рассказали, что сейчас рассчитать размер будущих выплат возможно с помощью "пенсионного калькулятора". Это электронный сервис, который позволяет определить размер будущей пенсии и даже возраст ее получения.

Как рассчитать размер пенсии

Граждане Украины могут воспользоваться этим сервисом самостоятельно через личный кабинет на вебпортале ПФУ. Однако, важно проверить, актуальны ли ваши личные данные, такие как дата рождения и пол, и в случае необходимости внести правильные коррективы.

На официальном сайте фонда советуют выбрать соответствующий алгоритм расчета пенсии — по введенным данным или учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста.

"При необходимости актуализируйте данные о трудовой деятельности — дополните периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактируйте (при необходимости) суммы ежемесячного заработка. Нажмите "Добавить период", в анкете "Новый период трудовой деятельности" заполните необходимые поля", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в ПФУ, результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины постоянно.

"Количество раз изменения или уточнения входных данных и проведения расчета пенсии не ограничено", — добавляют в ведомстве.

Какой стаж необходимо иметь для выхода на пенсию

Напомним, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, необходимо наработать такой страховой стаж:

- в 60 лет — от 31 года стажа;

- в 63 года — от 21 до 31 года стажа;

- в 65 лет — от 15 до 21 года.

Отметим, в случае если в 65 лет гражданин не имеет страхового стажа 15-20 лет, то он не имеет права на пенсионные выплаты. Такому человеку назначается так называемая социальная пенсия по возрасту.

Напомним, в Украине некоторым пенсионерам могут выплатить сразу шесть пенсий. В ПФУ назвали условие, которое нужно выполнить для того, чтобы получить такую выплату. Также Фокус рассказывал, как пенсионеры судятся с государством из-за пенсий.