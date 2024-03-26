В Украине могут создать отдельный реестр налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства. Однако эксперты сомневаются, что благодаря спецреестру можно будет достичь определенных экономических побед.

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в Налоговый кодекс Украины №11084 от 13.03.2024, который предлагает ввести перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. В материале "Не кнут, а пряник. В Раде придумали, как мотивировать бизнес платить налоги" юристы рассказали Фокусу о слабых местах инициативы.

Что ждет предпринимателей в случае принятия проекта?

Как пояснил изданию адвокат, управляющий партнер АО "EvrikaLaw", председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников, в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства могут быть включены юридические лица, находящиеся на общей системе налогообложения и физические лица-предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налогообложения и являющиеся плательщиками единого налога третьей группы при условии одновременного соответствия определенным критериям.

Проект закона предусматривает создание отдельного реестра налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства. Включение в перечень, ведение этого реестра осуществляется самостоятельно налоговыми органами. Сообщение о включении в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства будет направляться через электронный кабинет налогоплательщика.

Процедуры обращения непосредственно налогоплательщика в налоговые органы с заявлением (документами) для включения в такой перечень, контроль процесса включения или процедуры обжалования невключения в перечень не предусмотрено.

Третьи лица не могут контролировать основания включения налогоплательщика (налоговые органы используют имеющуюся у них налоговую информацию, такая информация не является публичной)

"Также, третьи лица не могут контролировать основания включения налогоплательщика (налоговые органы используют имеющуюся у них налоговую информацию, такая информация не является публичной). Поэтому, потенциально, введение такого перечня является рискованным с точки зрения возможных злоупотреблений и коррупции", — отмечает партнер юридической компании EXPATPRO Татьяна Ященко.

Отметим, что перечень будет обновляться квартально, правила будут действовать до тех пор, пока налогоплательщик есть в таком перечне.

Такие особые правила должны быть применены в период действия военного положения и до 31 декабря того календарного года, в котором военное положение будет отменено или прекращено.

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в Налоговый кодекс Украины Фото: Из открытых источников

VIP-зал, лаунж-зоны и собственный менеджер: есть ли шанс попасть в "белый" клуб налогоплательщиков

Фокус уже рассказывал о преимуществах, которые чиновники предлагают предоставить особой категории налогоплательщиков. Среди них — и сокращение перечня оснований для проведения проверок, и срок проведения проверок и тому подобное.

Старший партнер, адвокат Адвокатского объединения "ДЕГА Партнерз" Игорь Деревянко добавил, что в целом такой подход напоминает услугу премиум-банкинга, когда за определенную абонентскую плату клиент получает привилегии в виде прав на обслуживание без очереди в VIP-зале и доступ к лаунж-зоне аэропортов, а также имеет собственного менеджера, который всегда на связи, поможет с консультацией, закажет наличные и тому подобное.

"Но любой ли плательщик сможет стать членом такого "Белого клуба налогоплательщиков"? Те плательщики, которые подпадают под критерии автоматически смогут получить "премиум-сервис" от налоговой и здесь все понятно. Это является положительным шагом в налаживании коммуникации между налоговой системой и бизнесом, а также желанием быть или стать "белым", если ты четко понимаешь, что ты за это получаешь и по каким правилам играют обе стороны. Но главное, чтобы остальные плательщики, которые не смогут попасть в "высшую налоговую лигу", сразу автоматически не оказались в так называемой "серой" зоне, хотя также добросовестно платят налоги, но не дотягивают по определенным критериям (например ФЛП, которые не имеют годового оборота в 5 млн сразу не подпадут под категорию "белых" или в случае истории сотрудничества с контрагентами, у которых были споры с налоговой)", — отметил он.

Еще одним важным и рискованным является наличие человеческого фактора, при наличии которого, возможно ручное регулирование процессами такого включения в списки "белых" плательщиков

Действительно, не все критерии предусматривают именно соблюдение налогового законодательства (в частности, речь идет об отсутствии нарушений по срокам представления отчетности).

"Так, необходимо соответствовать минимальному пороговому уровню уплаты налогов (не понятно, будет браться абсолютная или относительная величина) для соответствующей отрасли, размер начисленной заработной платы для работников налогоплательщика должен быть не ниже среднего размера заработной платы для работников соответствующей отрасли в пределах территории по основному месту учета, умноженной на коэффициент 1,1 (к тому же, работников должно быть не менее 5). Поэтому, если ты не нарушитель, добросовестно выполняет все требования налогового законодательства, но маленький, отношение к тебе такое же, как и к нарушителю. Критерии отличаются для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и зависят от системы налогообложения таких налогоплательщиков", — объясняет Татьяна Ященко.

Налогоплательщик будет взаимодействовать с комплаенс-менеджером Фото: pexels.com

Комплаенс-менеджер: чем помогут компаниям спецменеджеры ГНС

Как пояснил управляющий партнер адвокатского объединения "Виннер партнерс", адвокат, арбитражный управляющий Сергей Литвиненко, взаимодействие между комплаенс-менеджером (сотрудник, отвечающий за осуществление ключевых функций в компании, к которым, в частности, относятся функции подразделения по контролю за соблюдением норм — ред.) и налогоплательщиком с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства предусматривает консультирование налогоплательщика по вопросам, связанным с выполнением его налоговых обязанностей.

Именно комплаенс-менеджер несет ответственность в соответствии с законодательством, в том числе о предотвращении коррупции.

Налогоплательщик с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства имеет право взаимодействовать с таким специалистом в устной и/или письменной форме, а также с использованием средств дистанционной связи, в частности в режиме видеоконференции.

Проект закона предусматривает, что за налогоплательщиками с высоким уровнем добровольного выполнения налоговых и других обязанностей закрепляется определенный специалист, который будет обеспечивать эффективную коммуникацию между налогоплательщиком и налоговой службой, консультировать по налоговым вопросам

Однако у специалистов есть вопросы относительно правовой природы налоговых консультаций от комплаенс-менеджеров.

"Проект закона предусматривает, что за налогоплательщиками с высоким уровнем добровольного выполнения налоговых и других обязанностей закрепляется определенный специалист, который будет обеспечивать эффективную коммуникацию между налогоплательщиком и налоговой службой, консультировать по налоговым вопросам. Однако, юридический статус консультаций такого специалиста, как будет влиять (и будет ли вообще учтено) это обстоятельство в случае совершения налогоплательщиком нарушения, которое произошло, в частности, на основании предоставленной информации специалистом, предоставленной в устной форме не определено. Поэтому ценность такого механизма сложно полноценно проанализировать", — добавляет партнер юридической компании EXPATPRO Татьяна Ященко.

По ее словам, остается непонятным и то, какой экономический эффект будет достигнут в случае применения специальных правил — соблюдения сроков уплаты налогов, ведь реальное увеличение размера поступлений в бюджет для временных льгот в рамках такого механизма представляется маловероятным.

"Он не прозрачен, создает преимущества для более крупных предпринимателей по сравнению с маленькими и предусматривает неоправданную дополнительную нагрузку на налоговые органы, потребует дополнительного финансирования на комплаенс менеджеров и работы специалистов для формирования предложенного реестра, его актуализации", — пояснила Татьяна Ященко.

Поэтому эксперты по праву надеются, что парламентарии рассмотрят соответствующие правки к законопроекту, которые сбалансируют требования к налогоплательщикам, чтобы все имели равные условия по отнесению их к "VIP-клиентам" налоговой, ведь не исключено, что в дальнейшем получение такого статуса будет иметь более расширенный перечень так называемых льгот и служить определенной базой данных для принятия других решений.

Ранее Фокус писал, что в Украине увеличивается количество ФОПов, а в Верховной Раде говорят, что так граждане уклоняются от налогообложения и мобилизации.

Напомним, в Украине доход в виде заработной платы облагается налогом: 18% налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военным сбором (ВС). Последние высчитываются из зарплаты работника работодателем как налоговым агентом.