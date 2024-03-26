В Украине досрочно завершат отопительный сезон: в каких городах уже определились с датами

В девяти украинских городах отопительный сезон 2023/2024 не продлится до середины апреля, а завершится в конце марта.

В Украине отопительный сезон 2023/2024 решили завершить досрочно — до конца марта, а не с 15 апреля. В компании "Нафтогаз" это решение объяснили довольно высокими температурными показателями. Поэтому Фокус решил узнать, когда украинские города планируют запустить процесс отключения жилых домов от систем централизованного отопления.

Отопительный сезон в Украине: какие города решили досрочно отключить отопление

Первым городом, где решили досрочно завершить отопительный сезон, стал Херсон. Как сообщили 26 марта в пресс-службе Министерства энергетики, отопление в жилых домах отключают в связи с теплой погодой.

"Учитывая погодные условия, местными властями принято решение о завершении отопительного сезона в Херсоне", — отметили в ведомстве.

В то же время в Киеве, по словам мэра Виталия Кличко, жилые дома от отопления начнут отключать с 28 марта. Он также отметил, что централизованная система теплоснабжения города является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе.

"Учитывая это, с 28 марта мы начинаем процесс отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города — сэкономить на оплате за отопление", — пояснил Кличко.

В то же время отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в учреждениях и заведениях социального обслуживания столицы будет происходить по письменным заявкам их руководителей.

Как и в столице, с 28 числа процесс отключения домов от централизованной системы теплоснабжения начнут в Луцке. По словам мэра города Игоря Полищука, город сможет обеспечивать теплом больницы, если возникнет такая необходимость.

В то же время в ночь с 28 на 29 марта завершится отопительный сезон в городе Краматорск, что в Донецкой области, о чем сообщил в своем Telegram-канале городской голова Александр Гончаренко. Таким образом жители смогут сэкономить на платежках за тепло.

Также известно, что из-за массированных ракетных атак со стороны России досрочно отопительный сезон решили завершить в Харькове. Как заявил мэр города Игорь Терехов, несмотря на то, что специалисты активно восстанавливают поврежденную энергетическую инфраструктуру, дефицит электроэнергии в городе является существенным.

"Поэтому едва ли не единственной из возможных мер для уменьшения нагрузки на энергосистему видится досрочное завершение отопительного сезона", — сказал глава Харькова.

По его словам, отключать теплоснабжение в городе начнут с 26 марта.

С 28 марта отключить отопление планируют и в Днепре на фоне потепления. Как рассказал директор коммунального предприятия "Теплоэнерго" Андрей Клименко, отопительный сезон могут продлить медицинским учреждениям, в том числе и роддомам, интернатным учреждениям.

В то же время в Житомире решили, что тепло в жилых домах сохранится до 30 марта, как и в Ивано-Франковске .

Напомним, что в Украине в 2024 году могут повысить тарифы на электроэнергию для населения. Об этом Фокус подробно писал в своей статье "Обновление платежек. Тарифы на электроэнергию могут повысить уже с апреля".