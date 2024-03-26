Украине не хватит миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета в 2025 году: детали

По словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, уровень скрытого дефицита государственного бюджета составляет почти 300-400 миллиардов гривен.

В 2025 году Украине может не хватить примерно 10-15 миллиардов долларов международной финансовой поддержки. Об этом сказал на конгрессе "Реформа государственных финансов — путь к восстановлению Украины" сказал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, скрытый дефицит госбюджета-2024 оценивается в 300-400 миллиардов гривен, если не учитывать дополнительную мобилизацию.

"Если говорить о вызовах, которых ожидать в 2025 году, скорее всего, разница между необходимым и имеющимся международным финансированием будет в 10-15 миллиардов долларов, которых не будет хватать", — рассказал он.

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Политик отметил, что государству сейчас важно поддерживать бизнес, поскольку международную помощь правительство может недополучить, поэтому в госбюджете снова возникнет дефицит средств.

"Я это упомянул не для того, чтобы нагнать, наверное, какой-то страх, а для того, чтобы у всех нас было четкое понимание, что поддержка бизнеса в этом году является условием выживания следующего. И, к сожалению, видя цифры бюджета, я понимаю, что нам уже не хватает 300-400 миллиардов (грн) без дополнительной мобилизации. Это тоже факт", — подчеркнул Ярослав Железняк.

Сколько средств от международных партнеров получит Украина в 2024 году

В Национальном банке Украины 14 марта сообщили, уровень внешней поддержки Украины в марте и апреле должен достичь отметки в более чем десять миллиардов долларов.

"В конце февраля Совет Европейского Союза одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. В его рамках уже в марте Украина должна получить переходное финансирование объемом 4,5 миллиарда евро. Украина также достигла соглашения на уровне персонала по третьему пересмотру программы с Международным валютным фондом (МВФ) и ожидает решения Совета директоров Фонда через неделю", — пояснили в Нацбанке.

Между тем 26 марта стало известно, что МВФ перечислил Украине первый в 2024 году транш в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Известно, что правительство получило 880 миллионов долларов, которые будут направлены на покрытие приоритетных бюджетных расходов.

Также 20 марта в государственный бюджет Украины поступил первый транш в рамках переходного финансирования на сумму 4,5 млрд евро согласно финансовому инструменту Европейского Союза Ukraine Facility.